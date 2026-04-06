Με τον ερχομό της Μεγάλης Εβδομάδας μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Πάσχα.

Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια κλασική συνταγή που θα την δούμε σε όλα τα σπίτια και τα τραπέζια μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για πασχαλινά κουλουράκια – από τα αγαπημένα μας βουτήματα, ιδιαίτερα με τον πρώτο πρωινό καφέ της ημέρας.

Μια συνταγή που θα μας θυμίσει τα παιδικά μας χρόνια, καθώς είναι ένα από τα κλασικά παραδοσιακά ελληνικά βουτήματα, που έχουμε συνδέσει όλοι με τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Τα υλικά

500 γρ. αλεύρι

200 γρ. βούτυρο

200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

100 ml γάλα

50 ml κονιάκ

50 ml χυμό πορτοκαλιού

3 κρόκους αυγών

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού

3 βανίλιες

1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη

1 αυγό

1 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική

Η διαδικασία