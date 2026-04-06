Μια συνταγή που θα «φορεθεί» πολύ μέσα στις επόμενες ημέρες
Με τον ερχομό της Μεγάλης Εβδομάδας μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Πάσχα.
Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια κλασική συνταγή που θα την δούμε σε όλα τα σπίτια και τα τραπέζια μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για πασχαλινά κουλουράκια – από τα αγαπημένα μας βουτήματα, ιδιαίτερα με τον πρώτο πρωινό καφέ της ημέρας.
Μια συνταγή που θα μας θυμίσει τα παιδικά μας χρόνια, καθώς είναι ένα από τα κλασικά παραδοσιακά ελληνικά βουτήματα, που έχουμε συνδέσει όλοι με τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Τα υλικά
500 γρ. αλεύρι
200 γρ. βούτυρο
200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
100 ml γάλα
50 ml κονιάκ
50 ml χυμό πορτοκαλιού
3 κρόκους αυγών
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
1 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού
3 βανίλιες
1 πρέζα αλάτι
Για την επικάλυψη
1 αυγό
1 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική
Η διαδικασία
- Στο μπολ ενός μίξερ ρίχνουμε το βούτυρο, την κρυσταλλική ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, τη βανίλια και τη μαγειρική σόδα. Χτυπάμε καλά μέχρι να ετοιμαστεί το μείγμα.
- Στη συνέχεια προσθέτουμε τα υγρά μας: τους κρόκους αυγού, τον χυμό πορτοκαλιού, το γάλα και το κονιάκ. Και χτυπάμε ξανά καλά.
- Το αλεύρι το προσθέτουμε στο τέλος, ενώ χτυπάμε το μείγμα και το βάζουμε λίγο λίγο.
- Όταν το μείγμα είναι έτοιμο πλάθουμε τα κουλουράκια στο σχήμα που θέλουμε και τα βάζουμε σε ένα ταψί.
- Μετά αλείφουμε τα κουλουράκια με αυγό για να πάρουν αυτό το λαμπερό χρώμα.
- Ψήνουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα για περίπου 15 λεπτά.
