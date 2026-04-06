Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε στην ΕΡΤ η μετάδοση των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Τους λαμπρούς εορτασμούς τιμής και μνήμης για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου κάλυψε χθες, Κυριακή 5 Απριλίου 2026, η ΕΡΤ με πεντάωρη ζωντανή σύνδεση από την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Η επιλογή της δημόσιας τηλεόρασης επικροτήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, που παρακολούθησε με μεγάλη συγκίνηση και αμείωτο ενδιαφέρον την πολύωρη μετάδοση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς και την πομπή που ακολούθησε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, τα οποία επεξεργάζεται το Τμήμα Έρευνας και Ανάλυσης της ΕΡΤ, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης στην ΕΡΤ2 κυμάνθηκε στο 11%, ενώ τους εορτασμούς παρακολούθησαν, έστω και για ένα λεπτό, 655.000 τηλεθεατές.

Στη Θεσσαλονίκη το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 17,5%, κατατάσσοντας την ΕΡΤ2 στην πρώτη θέση τηλεθέασης στη συγκεκριμένη ζώνη τηλεθέασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το άρτιο αποτέλεσμα της χθεσινής μετάδοσης, αλλά και της κάλυψης των εκδηλώσεων του Σαββάτου (4/4), χρησιμοποιήθηκαν δύο βαν, 20 τηλεοπτικές κάμερες και δύο drones. Επιστρατεύτηκαν επίσης 40 τεχνικοί, καθώς και δημοσιογράφοι του ενημερωτικού τομέα της ΕΡΤ. Εκτενή αποσπάσματα των εορτασμών μετέδωσε και τις δύο ημέρες το ΕΡΤnews.