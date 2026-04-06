Το νέο φιλμ τρόμου Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν, από 15-4 στις Ελληνικές αίθουσες

Aπό το στούντιο που έφερε "Το Κάλεσμα" στη μεγάλη οθόνη και τους παραγωγούς Τζέιμς Γουάν και Blumhouse, έρχεται ένα τρομακτικό νέο όραμα. Ο λόγος για το νέο φιλμ τρόμου Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν (διανομή Tanweer) που ξεκινά να προβάλλεται την Τετάρτη 15-4-2026 σε preview & κανονικά από την Πέμπτη 16-4.

Μετά την πρωτοφανή επιτυχία της ταινίας Εvil Dead Rise, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Λι Κρόνιν στρέφεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες τρόμου όλων των εποχών, με μια τολμηρή και ανατρεπτική επανέκδοση. H μικρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται χωρίς ίχνος στην έρημο και οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν η κοπέλα επιστρέφει. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εφιάλτη. Ο Κρόνιν υποστηρίζεται πίσω από την κάμερα από μια ομάδα εξαιρετικών κινηματογραφικών τεχνικών, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή φωτογραφίας Ντέιβ Γκάρμπετ, του σκηνογράφου Νικ Μπάσετ, του μοντέρ Μπράιαν Σο, της ενδυματολόγου Τζοάνα Ίτγουελ, του μουσικού Στίβεν Μακ Κίον και των υπεύθυνων κάστινγκ Τέρι Τέιλορ και Σάρα Ντομέιερ Λίντο.

Σύνοψη

Μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες τρόμου όλων των εποχών έρχεται στη μεγάλη οθόνη από τους παραγωγούς Τζέιμς Γουάν και Blumhouse σε μια ανατρεπτική επανέκδοση.

Σκηνοθεσία: Λι Κρόνιν.

Πρωταγωνιστούν οι: Τζακ Ρέινορ, Λάια Κόστα, Μέι Κάλαμαουι, Νάταλι Γκρέις.

Η ταινία Lee Cronin's The Mummy με διαφημιστικό "μότο", "Διότι χώμα είσαι", βγαίνει στις ΗΠΑ στις 17 Απριλίου 2026 από το στούντιο της Warner Bros. Pictures.

O Lee Cronin γεννημένος τον Ιανουάριο του 1982, είναι Ιρλανδός.

Διάρκεια: 134 λεπτά.

Απ' όσο είδαμε η ταινία θα ξεκινήσει να παίζεται και στην Πάτρα από την Τετάρτη του Πάσχα 15-4.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ