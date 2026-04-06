Το ψυχολογικό δράμα "Mother Mary" από 16 Απριλίου στις Ελληνικές αίθουσες

Στις 16 Απριλίου 2026 κυκλοφορεί στους Ελληνικούς κινηματογράφους το ψυχολογικό θρίλερ "Mother Mary", ταυτόχρονα με την έξοδο του στις Αμερικάνικες αίθουσες. Πρόκειται για την νέα ταινία του 45χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη David Lowery, με πρωταγωνίστρια την 43χρονη Anne Hathaway (Όσκαρ β' γυνΑικείου ρόλου για το φιλμ του Τομ Χούπερ "Les Misérables" το 2013) όπως δεν την έχουμε ξαναδεί.

Διάρκεια: 112 λεπτά.

Παίζουν οι Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Kaia Gerber, FKA twigs, Atheena Frizzell, Alba Baptista, Sian Clifford.

Στη νέα, ονειρική ταινία του ταλαντούχου David Lowery, η σύγχρονη ποπ μυθολογία συναντά το γοτθικό μελόδραμα σε μια ιστορία δύο γυναικών δεμένων — καλλιτεχνικά και προσωπικά — πέρα από τον χρόνο και την απόσταση.

Σύνοψη

Παλιές, βαθιά κρυμμένες πληγές έρχονται στην επιφάνεια όταν η εμβληματική pop star Mother Mary (Anne Hathaway) συναντά ξανά, έπειτα από χρόνια απομάκρυνσης, την πρώην κολλητή της και παλιά ενδυματολόγο της Sam Anselm (Michaela Coel), παραμονές της μεγάλης επιστροφής της στη σκηνή.

Η Mother Mary είναι ένα παγκόσμιο ποπ είδωλο που έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή περσόνα μέσα από μια δεκαετιών επιτυχημένη καριέρα. Βρισκόμενη σε κρίση και αποφασισμένη να αποτινάξει το βάρος της περσόνας που έχτισε επί δεκαετίες, η σούπερ σταρ στρέφεται στο μόνο άτομο που εμπιστεύεται - την σχεδιάστρια μόδας και οραματίστρια φίλη που εγκατέλειψε πριν από χρόνια.

Όταν η Mother Mary εμφανίζεται ξαφνικά στο εξοχικό κτήμα της Sam, ζητώντας ένα τελευταίο φόρεμα για την μεγαλύτερη συναυλία και εμφάνιση της ζωής της, ξεκινά μια παραισθησιακή νύχτα αντιπαράθεσης, συνεργασίας, μνήμης και επανεφεύρεσης...

Μουσική – Τραγούδια

Με τραγούδια γραμμένα από Charli XCX, Jack Antonoff και τη συμπρωταγωνίστρια FKA twigs, η ταινία κινείται ανάμεσα σε μουσική, μόδα και μια δόση σουρεαλιστικού τρόμου, εστιάζοντας στη ζωντανή ανταλλαγή ενέργειας ανάμεσα σε δημιουργικές δυνάμεις, ενώ το score υπογράφει ο Daniel Hart.

Οι δραματικές σκηνές γυρίστηκαν πριν από τις μεγάλες σκηνές συναυλίας, με τον David Lowery να μεταφέρει το live show στη Hyde Park του Λονδίνου, όπου η Anne Hathaway ανεβαίνει στη σκηνή ως Mother Mary.

Για τον κόσμο της Sam και την ατμόσφαιρα του φιλμ, η παραγωγή αξιοποίησε μια πραγματική τοποθεσία στη Γερμανία: το Burg Adendorf, ένα κάστρο του 13ου αιώνα, έξω από τη Βόννη, με ιστορικούς στάβλους και αχυρώνες, που έδωσε στο έργο τη σκοτεινή, γοτθική υφή που ζητούσε ο σκηνοθέτης.

*O David Lowery, γεννημένος στις 26 Δεκεμβρίου 1980, πρωτοέγινε γνωστός στους σινεφίλ το 2013 με την ταινία "Ain't Them Bodies Saints" με τους Rooney Mara and Casey Affleck, φιλμ το οποίο διακρίθηκε στο Sundance Film Festival του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ο αείμνηστος Ρέντφορντ έμελλε να συνεργαστεί 2 φορές με τον Λόουερι, το 2016, στην ταινία της Disney "Pete's Dragon" που γυρίστηκε στη Ν. Ζηλανδία & το 2018 στο υπέροχο και μελαγχολικό "Ο Κύριος και το Όπλο - The Old Man & the Gun", ρόλος για τον οποίο ο Ρέντφορντ προτάθηκε για την Χρυσή Σφαίρα α' ανδρικού ρόλου.

Ο Λόουερι σκηνοθέτησε και το φιλμ "A Ghost Story" πάλι με τους Ρούνι Μάρα και Κέισι Άφλεκ, το 2017 (ο Κέισι Άφλεκ υποδύθηκε & τον αστυνομικό στο "The Old Man & the Gun") ενώ το 2021 σκηνοθέτησε το έπος φαντασίας "The Green Knight-Ο Πράσινος Ιππότης" με τον Dev Patel.

Ο David Lowery υπογράφει & το σενάριο του "Mother Mary" ενώ είναι και εκ των παραγωγών.

Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Την ταινία όταν βγει, την περιμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ