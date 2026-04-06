Μεγάλη Παρασκευή: Η κοινή πομπή των Επιταφίων στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου

Η Ναύπακτος ετοιμάζεται και φέτος να ζήσει το κατανυκτικό τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής στο Ενετικό Λιμάνι, μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας. Την Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, στις 20:10, το ιστορικό Λιμάνι θα φωτιστεί από δεκάδες δάδες στις πολεμίστρες και τον φλεγόμενο σταυρό στην είσοδό του, συνθέτοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που έχει ταυτιστεί με τη Μεγάλη Παρασκευή.

Η κοινή πομπή των Επιταφίων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου και του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής θα κατευθυνθεί προς το Ενετικό Λιμάνι, συνοδεία της Παπαχαραλάμπειου Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπάκτου, όπου θα τελεστεί κοινή δέηση από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεο.

Κατά τη διάρκεια της πομπής των Επιταφίων και μέχρι την άφιξή τους στο Ενετικό Λιμάνι, η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου με σολίστ τον τενόρο Αντώνη Κορωναίο, υπό τη διεύθυνση της Πατρινής μαέστρου Ελένης Παπαδοπούλου-Αραβαντινού, θα αποδώσουν το λαϊκό ορατόριο «Ύμνοι Αγγέλων σε Ρυθμούς Ανθρώπων» του Σταύρου Κουγιουμτζή, σε στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου, τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής «Η Ζωή εν Τάφω», «Άξιον Εστί» και «Αι Γενεαί Πάσαι», καθώς και το «Πάσχα των Ελλήνων».

Συμμετέχει η Παιδική-Νεανική Χορωδία Ναυπάκτου. Στην αφήγηση και απαγγελία θα είναι η καταξιωμένη ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού. Συμμετέχουν οι μουσικοί Ηλίας Καλούδης και Γιώργος Κονής.

Η Ναύπακτος διατηρεί ζωντανό ένα τελετουργικό που συνδέει την πίστη με την ιστορική μνήμη και τη συλλογική συμμετοχή, προσφέροντας κάθε Μεγάλη Παρασκευή μία εμπειρία βαθιάς κατάνυξης.