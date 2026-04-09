Καιρός Πάσχα: Βροχές σε 12 περιοχές και πτώση της θερμοκρασίας το Μεγάλο Σάββατο – Με ήλιο θα σουβλίσουμε το αρνί

Ήπια τα φαινόμενα παρά τις αρχικές προβλέψεις – Βροχές και τη Μεγάλη Παρασκευή

Χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα θα περάσουμε τις υπόλοιπες ημέρες του Πάσχα παρά τις αρχικές προγνώσεις για κακοκαιρία, καταιγίδες και ισχυρές βροχές. Τα προγνωστικά μοντέλα «κλειδώνουν» στον καιρό των επόμενων 24ώρων που φαίνεται πως θα σημειωθούν ήπιες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με την πιο «δύσκολη» ημέρα να είναι το Μεγάλο Σάββατο. Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του, αναλύει μέρα – μέρα τον καιρό του Πάσχα τονίζοντας πως πέρα από μερικές βροχές, δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα. Για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) αναμένονται βροχές σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πήλιο, ορεινά κεντρικής Στερεάς & στην Πίνδο, κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά), ανατολική – ΒΑ Πελοπόννησο (ορεινά), ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτατο τους 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Μεγάλη Παρασκευή, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας (φτάνοντας το ανώτατο τους 21 βαθμούς) ενώ αναμένονται βροχές σε ανατολική Μακεδονία & Θράκη, κεντρική & ανατολική Πελοπόννησο, ορεινά κεντρικής Στερεάς, Αττική (μικρή πιθανότητα) και κεντρική Εύβοια. Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ημέρες:

Κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου αναμένονται νεφώσεις. Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να είναι η ημέρα με τις περισσότερες βροχές καθώς φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σε κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά), ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας, Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά), Αττική (μικρή πιθανότητα), κεντρική Στερεά (πιο ορεινά), ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο, κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 βαθμούς έως 22 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ της Αναστάσεως, βροχές αναμένονται σε κεντρική & ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Σέρρες και περιοχές της Χαλκιδικής. Από την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού με την θερμοκρασία να ξεκινά από 18 και να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν το ανώτερο έως 6 μποφόρ ενώ βροχές αναμένονται μόνο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Τελικές εκτιμήσεις για τον καιρό έως το Πάσχα. Καθώς πλησιάζουμε προς τα τέλη της Μεγάλης Εβδομάδας, φαίνεται ότι ο καιρός κατά τη διάρκεια του Επιταφίου, της Αναστάσεως αλλά και της Κυριακής του Πάσχα γενικά θα κυλήσει με ήπια χαρακτηριστικά. Θα υπάρξουν όμως και περιοχές που οι συνθήκες θα είναι ελαφρώς άστατες. Πάμε να δούμε μέρα – μέρα τον καιρό σε όλη τη χώρα: Μεγάλη Πέμπτη – Τοπικές βροχές σε: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (κύριος πυρήνας)

Πήλιο

Ορεινά κεντρικής Στερεάς & στην Πίνδο

Κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Ανατολική – ΒΑ Πελοπόννησος (ορεινά)

Ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης Ένταση φαινομένων: Ασθενής έως μέτρια Θερμοκρασία: Θράκη: ~16°C

Βόρεια ηπειρωτικά: 18-20°C

Κεντρικ : 20-23°C

Νησιά: 20-24°C Μεγάλη Παρασκευή – Τοπικές βροχές σε: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Κεντρική & ανατολική Πελοπόννησος

Ορεινά κεντρικής Στερεάς

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Εύβοια

Θερμοκρασία (μικρή πτώση): Βόρεια: 14–19°C

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα: 20–21°C

Αιγαίο: 16–20°C Επιτάφιος (βράδυ Μεγάλης Παρασκευής) Σχεδόν απουσία βροχοπτώσεων στη χώρα αλλά με νεφώσεις κατά διαστήματα. Εξαιρέσεις, εκεί δηλαδή που θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς: Βόρειος Έβρος

Νομός Ξάνθης

Ίσως στη βόρεια Εύβοια Μεγάλο Σάββατο – Ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τοπικές βροχές σε: Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

Ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά) Θερμοκρασία: Βόρεια: 15–20°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά & Επτάνησα: 20–22°C

Αιγαίο: 17–20°C

Ανάσταση (βράδυ Μεγάλου Σαββάτου) – Αυξημένη πιθανότητα βροχής σε: Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Σποράδες

Πόλεις με πιθανότητα τοπικών βροχών την Ανάσταση : Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Δράμα

Ξάνθη

Σέρρες

περιοχές της Χαλκιδικής

Κυριακή του Πάσχα – Σχετική βελτίωση του καιρού – Τοπικές βροχές μόνο σε: Κυρίως σε Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία (κατά βάση)

Μικρότερη πιθανότητα αλλά υπαρκτή σε: Ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Θερμοκρασία σε άνοδο: Βόρεια: 18–24°C

Κεντρικά & νότια: 22–26°C

Νησιά: 20–24°C

Άνεμοι & Μεταφορές: Ένταση: 3–5 μποφόρ (τοπικά έως 6)

Καμία ουσιαστική επίπτωση σε ακτοπλοΐα και αεροπορικές μετακινήσεις, Συνοπτική Εκτίμηση: Ήπια καιρική περίοδος

Τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεις (όχι γενικευμένες)

Θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Πιο “άστατη” ημέρα: Μεγάλο Σάββατο

Καλύτερη ημέρα: Κυριακή του Πάσχα, χωρίς να λείψουν οι τοπικές βροχές στις περιοχές που προανέφερα

