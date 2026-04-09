Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ - ΒΙΝΤΕΟ

Τις πύλες που οδηγούν στα ιερά μνημεία των Αγίων Τόπων στην Ιερουσαλήμ που είχαν μείνει κλειστοί από τις 28 Φεβρουαρίου οπότε ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, άνοιξαν την Πέμπτη οι ισραηλινές αρχές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="iw" dir="rtl">דיווחים ערביים: מסגד אל אקצא נפתח לראשונה זה 40 יום למתפללים מוסלמים<a href="https://twitter.com/GLZRadio?ref_src=twsrc%5Etfw">@GLZRadio</a> <a href="https://t.co/3v9U7Mlgxz">pic.twitter.com/3v9U7Mlgxz</a></p>— נועם נקש Noam Nakash (@nakash_noam) <a href="https://twitter.com/nakash_noam/status/2042074277034287350?ref_src=twsrc%5Etfw">April 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: Το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους



Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, διά του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου, έχει διαμηνύσει πως έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Όπως είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο κ. Λοβέρδος, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά πόλη όπου βρίσκεται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως. Από εκεί ο κ. Λοβέρδος συνοδεία με τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος θα εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως όπου θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός και ο Πατριάρχης θα του το παραδώσει.