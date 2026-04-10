Πάτρα: Το Μεγάλο Σάββατο η κηδεία του Αλέκου Λουμπαρδέα

Αύριο Μεγάλο Σάββατο 5:00 μ.μ θα γίνει η κηδεία του Αλέκου Λουμπαρδέα από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας.

Ο πρώην διεθνής πυγμάχος, προπονητής και παράγοντας του αθλήματος, Αλέκος Λουμπαρδεάς, έφυγε από τη ζωή , το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο της πυγμαχίας αλλά και του πατραϊκού αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας αγωνίστηκε με τα χρώματα της Παναχαϊκή, ενώ στη συνέχεια συνέχισε να προσφέρει στο άθλημα και από διοικητικές θέσεις, ως έφορος του τμήματος πυγμαχίας για πολλά χρόνια, αλλά και ως πρόεδρος της τοπικής επιτροπής.

Υπήρξε πολλαπλός πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία των 60 κιλών, τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο όσο και σε διοργανώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ξεκίνησε την πορεία του από την κατηγορία των 51 κιλών, αγωνίστηκε στη συνέχεια στα 54 και καθιερώθηκε στα 60 κιλά, ενώ από το 1965 εντάχθηκε στην Α’ κατηγορία της ομοσπονδίας.