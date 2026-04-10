Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Το Μεγάλο Σάββατο η κηδεία του Αλέκου Λουμπαρδέα

Πάτρα: Το Μεγάλο Σάββατο η κηδεία του Αλ...

Από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Αλεξιώτισσας

Αύριο Μεγάλο Σάββατο 5:00 μ.μ  θα γίνει η κηδεία του Αλέκου Λουμπαρδέα από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας. 

Ο πρώην διεθνής πυγμάχος, προπονητής και παράγοντας του αθλήματος, Αλέκος Λουμπαρδεάς, έφυγε από τη ζωή , το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο της πυγμαχίας αλλά και του πατραϊκού αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας αγωνίστηκε με τα χρώματα της Παναχαϊκή, ενώ στη συνέχεια συνέχισε να προσφέρει στο άθλημα και από διοικητικές θέσεις, ως έφορος του τμήματος πυγμαχίας για πολλά χρόνια, αλλά και ως πρόεδρος της τοπικής επιτροπής.

Υπήρξε πολλαπλός πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία των 60 κιλών, τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο όσο και σε διοργανώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ξεκίνησε την πορεία του από την κατηγορία των 51 κιλών, αγωνίστηκε στη συνέχεια στα 54 και καθιερώθηκε στα 60 κιλά, ενώ από το 1965 εντάχθηκε στην Α’ κατηγορία της ομοσπονδίας.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδεία Αλέκος Λουμπαρδέας
Ειδήσεις
Κοινωνία
827240
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις