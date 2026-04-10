Αγρίνιο: Οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη στο Αγρίνιο άνδρας που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο με υλικές ζημιές.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.
