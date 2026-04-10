Ανδραβίδα: Σύλληψη οδηγού μοτοσικλέτας με αλλοιωμένο αριθμό πλαισίου

Τι αναφέρει η αστυνομία
Σύλληψη στην Ανδραβίδα για μοτοσικλέτα με αλλοιωμένο αριθμό πλαισίου.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Ανδραβίδας Κυλλήνης, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, έχοντας αλλοιώσει τον αριθμό πλαισίου του οχήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr