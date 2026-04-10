Άγγελος Τσιγκρής: «Να σταθούμε δίπλα σε όσους μας έχουν ανάγκη»

Ο Άγγελος Τσιγκρής στέλνει πασχαλινό μήνυμα με αναφορά στην κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη των ευάλωτων πολιτών.

«Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την Ανάσταση και το Άγιο Πάσχα, με τους ανθρώπους που αγαπάμε, στα σπίτια μας.

Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που στερούνται ακόμη και τα αυτονόητα: Την υγεία, το φαγητό, το σπίτι, τη συντροφιά, την αγάπη, την ελευθερία, την πατρίδα.

Ας προσπαθήσουμε, από το περίσσευμα της ανθρωπιάς μας και της αγάπης μας, να σταθούμε δίπλα τους. Πρώτα και κύρια η Πολιτεία, αλλά και ο καθένας από εμάς, όπως μπορεί.

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλες και σε όλους!»