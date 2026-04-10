Χανιά: Στη φυλακή ο καθηγητής μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα από ανακριτή και εισαγγελέα, ο 37 χρόνος καθηγητής μουσικής ο οποίος φέρεται να ασέλγησε σε βάρος 14χρονου κοριτσιού στα Χανιά.

Ο 37χρονος απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας του.

Μετά από πολύωρη απολογία, εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν τον κατηγορούμενο προσωρινά κρατούμενο.

Όπως μεταδίδει το flashnews.gr, δεν αποκλείεται να υποβληθεί εντός των επόμενων 24 ωρών, από την ΕΛΑΣ, αίτημα για άρση απορρήτου προκειμενου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ασέλγειας ανηλίκων που τον αφορούν.

Το χρονικό

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 14χρονη κοπέλα αποκάλυψε στην οικογένειά της όσα έλαβαν χώρα την ώρα των ιδιαίτερων μαθημάτων με τον 37χρονο. Στη συνέχεια, μαζί με τους γονείς της, κατήγγειλε το περιστατικό στις Aρχές για «ασέλγεια», δίνοντας κατάθεση στην οποία συμμετείχε και ειδικός ψυχολόγος.