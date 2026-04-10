Live- Ευαγγελίστρια Πατρών: Η Ακολουθία και η περιφορά του Επιταφίου

Στον κατάμεστο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών, ψάλλεται απόψε η Ακολουθία του Επιταφίου, με εκατοντάδες πιστούς να έχουν ήδη κατακλύσει τον ναό.

Η τελετή εξελίσσεται σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, με τους ήχους των ψαλμών να πλημμυρίζουν τον χώρο και το άρωμα των λουλουδιών να συνοδεύει κάθε στιγμή της.

Στη συνέχεια, η καθιερωμένη περιφορά του Επιταφίου αναμένεται να κινηθεί στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους πιστούς να ακολουθούν με αναμμένες λαμπάδες, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας για την Πάτρα.