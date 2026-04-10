Πάτρα: Η Ακολουθία του Επιταφίου από τον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας και η περιφορά στους δρόμους της πόλης - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Σε βαθιά συγκινησιακό και κατανυκτικό κλίμα πραγματοποιείται και φέτος στην Πάτρα η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, με τους πιστούς να συμμετέχουν μαζικά στις εκκλησίες της πόλης τη Μεγάλη Παρασκευή, τιμώντας την κορύφωση των Παθών του Χριστού.

Στον κατάμεστο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, ψάλθηκε η Ακολουθία του Επιταφίου, με εκατοντάδες πιστούς να έχουν κατακλύσει τον ναό.

Η τελετή εξελίχθηκε σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, με τους ήχους των ψαλμών να πλημμυρίζουν τον χώρο και το άρωμα των λουλουδιών να συνοδεύει κάθε στιγμή της.

Στη συνέχεια, η καθιερωμένη περιφορά του Επιταφίου κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους πιστούς να ακολουθούν με αναμμένες λαμπάδες, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας για την Πάτρα.