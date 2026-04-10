Καστράκι Νάξου: Η εντυπωσιακή περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα - Βίντεο

Με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό και παρουσία πλήθους κόσμου, αναβίωσε και φέτος στο Καστράκι της Νάξου ένα από τα πιο ξεχωριστά πασχαλινά έθιμα του νησιού, η περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα.

Όπως μεταδίδει το cyclades24.gr, κάτοικοι και επισκέπτες κατέκλυσαν το εξωκλήσι της Αγίας Γρηγορούσας, βιώνοντας με βαθιά συγκίνηση και ευλάβεια την κορύφωση του Θείου Δράματος τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο λιτός και συμβολικός Επιτάφιος, δημιουργημένος και φέτος από θαλασσόξυλα και στολισμένος με κρίνα και αγριολούλουδα της περιοχής, αποτέλεσε το επίκεντρο της τελετής, χαρίζοντας ένα σκηνικό ιδιαίτερης ομορφιάς και κατάνυξης.

Η πομπή κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, όπου ο Επιτάφιος μεταφέρθηκε μέσα στο νερό, σε μια εικόνα που συνδυάζει την παράδοση με το φυσικό τοπίο του νησιού. Οι ψαλμωδίες των πιστών και οι ήχοι από το παραδοσιακό σουβλιάρι συνόδευσαν τη διαδρομή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα δέους, με φόντο τον ουρανό και τα κύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιφορά του Επιταφίου στη θάλασσα αποτελεί ένα σπάνιο έθιμο σε πανελλαδικό επίπεδο, που συναντάται μόνο στη Νάξο και την Τήνο, καθιστώντας την εμπειρία μοναδική για όσους την παρακολουθούν.