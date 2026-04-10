Μεγάλη Παρασκευή στην πλατεία Όλγας: Η «ζούγκλα» έγινε… πλατεία ξανά- Κόπηκαν τα χόρτα- ΦΩΤΟ

Μεγάλη Παρασκευή και τα συνεργεία ήταν… στο πόδι. Όχι για στολισμό Επιταφίου, αλλά για να δώσουν επιτέλους μια απάντηση στις αγωνιώδεις εκκλήσεις των κατοίκων της πλατείας Όλγας, στο κέντρο της Πάτρας.

Σήμερα, το πρωί, μηχανήματα και εργαζόμενοι ανέλαβαν δράση και προχώρησαν στην κοπή της αχανούς βλάστησης που είχε κατακλύσει τον χώρο, μετατρέποντάς τον σε αδιαπέραστο λόχμη εν μέσω πόλης.

Το ζήτημα απασχολούσε εδώ και καιρό τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν έκρυβαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατούσε στην υπό ανάπλαση πλατεία. «Θα μας φάνε τα ποντίκια και τα φίδια και σε λίγο καιρό και τα κουνούπια», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο thebest.gr ο Σπύρος Πολίτης, κάτοικος της περιοχής, αποτυπώνοντας με τον πιο γλαφυρό τρόπο το αίσθημα εγκατάλειψης που βίωναν οι κάτοικοι.

Πέρα από την αισθητική υποβάθμιση και τις υγειονομικές ανησυχίες, το πρόβλημα είχε αποκτήσει και διάσταση ασφαλείας. Παιδιά της γειτονιάς σκαρφάλωναν στα κάγκελα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην παιδική χαρά, έναν χώρο που παρέμενε ουσιαστικά επικίνδυνος λόγω των οικοδομικών υλικών που βρίσκονταν σκορπισμένα εντός του εργοταξίου.