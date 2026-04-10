Στο αυτόφωρο το μοντέλο και εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Η 26χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον φίλο της και σε έλεγχο που έγινε
Στο αυτόφωρο αναμένεται να δικαστεί αύριο, Μεγάλο Σάββατο, η εγγονή γνωστού εκλιπόντος πολιτικού που συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή ναρκωτικών.
Η 26χρονη γνωστή και ως μοντέλο συνελήφθη λίγο πριν τις 2.30 στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας μαζί με έναν φίλο της μετά από έλεγχο των Αρχών.
Ο έλεγχος
Ειδικότερα κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 29χρονου φίλου της ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και 0,9 γραμμάρια κάνναβης, ενώ στην νεαρή γυναίκα βρέθηκαν επίσης 3,11 γραμμάρια κάνναβης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
Η 26χρονη και ο φίλος της παραπέμφθηκαν να δικαστούν αύριο στο αυτόφωρο και παραμένουν κρατούμενοι.
