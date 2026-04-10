Η Μεγάλη Παρασκευή στο Β΄ Κοιμητήριο Πατρών- Κατανυκτική η Περιφορά του Επιταφίου- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Με βαθιά θρησκευτική κατάνυξη και μεγάλη συμμετοχή πιστών, πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στο Β΄ Κοιμητήριο της Πάτρας, σε μια τελετή που σημάδεψε για ακόμη μια χρονιά τη Μεγάλη Παρασκευή.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι πιστοί συμπολίτες μας δεν έλειψαν από τις κατανυκτικές θρησκευτικές εκδηλώσεις της πιο ιερής ημέρας του χριστιανικού εορτολογίου. Από νωρίς το απόγευμα, πλήθος πολιτών συνέρρευσε στον Ιερό Ναό για να προσκυνήσουν τον στολισμένο με λουλούδια Επιτάφιο και να μετάσχουν στη συγκινητική τελετή.

Ο Επιτάφιος πραγματοποιήθηκε σε κλίμα περισυλλογής και βαθιάς συγκίνησης, με τους πιστούς να ακολουθούν την πομπή με αναμμένες λαμπάδες, αποδίδοντας τιμή στη μεγάλη θρησκευτική παράδοση που διατηρεί αναλλοίωτη η πόλη της Πάτρας.