Διφορούμενη ανάρτηση Τραμπ, για «πιο ισχυρή επαναφορά στον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσει αλλαγές πολιτικής, να κάνει γενικές πολιτικές δηλώσεις και - κατά καιρούς, όπως έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα - να απειλήσει με την καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού.

Η τελευταία ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ έρχεται την παραμονή των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών στο Πακιστάν.

Ο πρόεδρος Τραμπ αφήνοντας τη φαντασία να οργιάζει, γράφει: «Η ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!»

Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μην «παίξει» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες

Νωρίτερα, για το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν αναχώρησε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο πλαίσιο των επικείμενων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Ο Βανς, σε δηλώσεις του τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να «τείνουν χείρα συνεργασίας» αν οι Ιρανοί ενεργήσουν «με καλή πίστη». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αν «προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν», οι ΗΠΑ δεν θα δείξουν διάθεση ανταπόκρισης.

«Αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη και να δείξουν ανοιχτή διάθεση, αυτό είναι ένα θέμα. Αν όμως προσπαθήσουν να μας παίξουν παιχνίδια, θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική. Ο πρόεδρος μας έχει δώσει αρκετά σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Oι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο 11/04, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Βανς θα συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ωστόσο το Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να αναμένει την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας.

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ, τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Ορμούζ κατά τη χθεσινή ημέρα συνδέονταν με το Ιράν, όπως δείχνουν σήμερα τα στοιχεία ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης της πορείας των πλοίων, με άλλα πλοία ν’ αναβάλουν τον απόπλου τους, παρά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε αυτή την εβδομάδα μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με στοιχεία, αλλά και ναυτιλιακές πηγές.

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων, κι ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ιρανικά ύδατα το τελευταίο 24ωρο, επί τη βάσει ξεχωριστής ανάλυσης δεδομένων από τις πλατφόρμες πληροφοριών Kpler και Lloyd’s List.

Τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλοίου φορτωμένου με μεταλλεύματα σιδήρου που είχε προορισμό την Κίνα, είχαν αποπλεύσει χθες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.