Πύργος: Δάγκωνε το βρέφος και το έκαιγε με τσιγάρα

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν χθες στην υπόθεση κακοποίησης βρέφους στον Πύργο. H μητέρα του παιδιού και ο σύντροφος της βρέθηκαν χθες το πρωί ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

H εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι το κοριτσάκι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα, άσκησε ποινικές διώξεις στη 18χρονη μητέρα και τον συνομήλικο σύντροφό της.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκαν και κατάγματα στα πόδια του μωρού, με τους κατηγορούμενους να ισχυρίζονται ότι προκλήθηκαν από ατύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες, τόσο στη μητέρα, όσο και στον νεαρό άνδρα, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ήταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενώ την ίδια ώρα το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

Ακολούθως, η Ανακρίτρια εξέδωσε ισάριθμα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, τα οποία εκτελέστηκαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.

Απολογούμενη, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενός της και δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της.

Ο 18χρονος ομολόγησε το είχε κάψει με τσιγάρα, ενώ όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα. Κακοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με πληροφορίες , η κακοποίηση του βρέφους φέρεται πως είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Φεβρουάριο.

πηγή patrisnews.com