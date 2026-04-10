Αντίρριο: Ανήλικοι είχαν μοτοσικλέτα με κλεμμένο κινητήρα, χωρίς πινακίδες και συνελήφθησαν

Σύλληψη στο Αντίρριο δύο ανηλίκων για μοτοσικλέτα με κλεμμένο κινητήρα και παράνομη κυκλοφορία οχήματος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, προχθές το απόγευμα, στο Αντίρριο, από αστυνομικούς της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, δυο ανήλικοι ηλικίας 16 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας εντόπισαν στο Αντίρριο τους δυο ανήλικους να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα και έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που τους διενήργησαν διαπιστώθηκε ότι είχαν αντικαταστήσει τον κινητήρα του οχήματος με νέο κινητήρα, στερούταν πινακίδας κυκλοφορίας, άδειας κυκλοφορίας και ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας προέκυψε ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί από άλλον ανήλικο πριν από ένα μήνα, σε περιοχή της Ναυπακτίας.