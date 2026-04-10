Τράπεζες: Κατεβάζουν «ρολά» για 4 ημέρες το Πάσχα

Με τις τράπεζεςτράπεζες κλειστές για ένα συνεχόμενο τετραήμερο θα πορευτεί η αγορά και οι καταναλωτές κατά τις ημέρες του Πάσχα.

Η παύση των εργασιών στα τραπεζικά υποκαταστήματα ξεκινά την Μεγάλη Παρασκευή, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα του Πάσχα, επηρεάζοντας τις συναλλαγές που απαιτούν φυσική παρουσία ή επεξεργασία από τα συστήματα πληρωμών.

Τα τραπεζικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τις εξής ημέρες:

Μεγάλη Παρασκευή (10/04/2026): Επίσημη τραπεζική αργία.

Μεγάλο Σάββατο (11/04/2026): Μη εργάσιμη ημέρα.

Κυριακή του Πάσχα (12/04/2026): Επίσημη αργία.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04/2026): Επίσημη αργία.

Η κανονική λειτουργία των τραπεζών θα αποκατασταθεί την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 με το συνηθισμένο ωράριο.

Τράπεζες: Πώς θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές

Παρά το κλείσιμο των καταστημάτων, η εξυπηρέτηση του κοινού θα συνεχιστεί απρόσκοπτα μέσω των ψηφιακών δικτύων. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις ημερομηνίες αξίας (valeur) των εμβασμάτων.

e-banking & Mobile Banking: Θα είναι πλήρως διαθέσιμα για πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων και αγορές.

Δίκτυο ΑΤΜ: Θα λειτουργεί όλο το 24ωρο για αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών.

Μεταφορές χρημάτων: Τα εμβάσματα που θα εκτελεστούν κατά το τετραήμερο θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των παραληπτών (αν πρόκειται για άλλη τράπεζα) την Τρίτη 14/04, εκτός αν χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Instant Payment (Άμεση Πληρωμή).

Λόγω της αργίας, οι προθεσμίες πληρωμής οφειλών που λήγουν εντός του τετραημέρου (π.χ. δόσεις δανείων, κάρτες, φορολογικές υποχρεώσεις) μεταφέρονται αυτόματα για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 14 Απριλίου, χωρίς επιβαρύνσεις ή προσαυξήσεις.