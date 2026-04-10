Πάτρα: Καθίζηση δρόμου στο Δασύλλιο - Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» και τραυματίστηκε εργαζόμενος- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε σοβαρή καθίζηση οδοστρώματος στον δρόμο που οδηγεί στο Δασύλλιο, στην περιοχή της οδού Αλσυλλίου, μετά την Καρόλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:30, τη στιγμή που απορριμματοφόρο του Δήμου Πατρέων, στο οποίο επέβαιναν τρεις εργαζόμενοι, διέσχιζε το σημείο. Ξαφνικά, το οδόστρωμα υποχώρησε, δημιουργώντας μεγάλη λακκούβα, με αποτέλεσμα ο ένας τροχός του οχήματος να βυθιστεί και το απορριμματοφόρο να ακινητοποιηθεί.

Από την καθίζηση προκλήθηκε και ρήξη σε αγωγό της ΔΕΥΑΠ, γεγονός που είχε ως συνέπεια τη διαρροή μεγάλων ποσοτήτων νερού και την πλημμύρα υπογείου κατοικίας σε διώροφο σπίτι που βρίσκεται δίπλα στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος τραυματίστηκε ελαφρά ένας εργαζόμενος του Δήμου στο πόδι, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι ζημιές στην κατοικία που πλημμύρισε είναι σημαντικές. Στο σημείο σπεύδουν συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς και γερανός προκειμένου να απομακρύνει το απορριμματοφόρο.

Κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν ότι προϋπήρχε διαρροή νερού κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία ενδεχομένως οδήγησε στην υποχώρηση του εδάφους.