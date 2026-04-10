Πάτρα: Καθίζηση στο Δασύλλιο - Ακινητοποιήθηκε απορριμματοφόρο

Σοβαρό πρόβλημα προκλήθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε καθίζηση στο οδόστρωμα στον δρόμο που οδηγεί στο Δασύλλι Δασύλλιο, από την πλευρά της οδού Καρόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απορριμματοφόρο που κινούνταν στην περιοχή «βυθίστηκε» σε τμήμα του δρόμου που υποχώρησε, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να διακοπεί η διέλευση οχημάτων.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ειδοποιηθεί, ενώ στο σημείο κατευθύνεται περιπολικό της Αστυνομίας προκειμένου να συνδράμει στη διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας, έως ότου αποκατασταθεί η ασφάλεια του οδοστρώματος.