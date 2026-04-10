Καιρός: Μικρό... καλοκαιράκι παντού - Επιτάφιος χωρίς βροχές, ανάσταση με μπουφάν, λιακάδα το σούβλισμα του αρνιού

Ο καιρός εκανε τελικά τη χάρη στους εκδρομείς του Πάσχα και παρά τις αρχικές ενδείξεις για βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρα, εν τέλει φαίνεται πως επικρατεί το ηπιότερο σενάριο.

Έτσι, οι όποιες βροχές θα περιοριστούν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα πέσει και ο υδράργυρος θα διατηρηθεί στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Οι βροχές θα είναι λίγες, τοπικές και σύντομες, κυρίως σε ορεινές περιοχές, καθώς και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, χωρίς να προκαλούν ανησυχία, αναφέρει η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου της ΕΡΤ.

Η περιφορά του Επιταφίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί χωρίς βροχές, καθώς τα όποια φαινόμενα θα έχουν ήδη υποχωρήσει, ενώ η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15 βαθμών Κελσίου.

Το Μεγάλο Σάββατο προβλέπεται αυξημένη συννεφιά, με τοπικές μπόρες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά.

Την ώρα της Ανάστασης, στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, ωστόσο το κρύο θα είναι αισθητό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 12 βαθμών Κελσίου, ενώ σε βόρειες και ορεινές περιοχές θα είναι χαμηλότερη.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 με 22 βαθμούς και αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση αποτελεί η Θράκη, όπου θα επικρατήσει πιο συννεφιασμένος καιρός, με πιθανότητα για ασθενείς, μη ανησυχητικές ψιχάλες.

