Μ. Παρασκευή: Οι ώρες και τα σημεία της Περιφοράς των Επιταφίων σε Πάτρα και Αίγιο

Το πρόγραμμα σε κοιμητήρια, ναούς και κεντρικά σημεία – Πού θα κορυφωθεί η κατανυκτική ατμόσφαιρα
Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, το Θείο Δράμα σε Πάτρα και Αίγιο, με την Περιφορά των Επιταφίων να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων πιστών.
Πάτρα: Το πρόγραμμα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και τους ναούς
Από το Τμήμα Κοιμητηρίων και Αποτέφρωσης του Δήμου Πατρέων ανακοινώθηκε ότι η Περιφορά των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο στις 16:15
Στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο στις 18:30
Τονίζεται ότι από τις 13:30 έως και το πέρας των περιφορών απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή οχημάτων στους χώρους των κοιμητηρίων.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, το πρωί στις 08:00 θα τελεστεί η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως, ενώ στις 19:00 θα ψαλεί η Ακολουθία του Επιταφίου, με την καθιερωμένη περιφορά στο κέντρο της πόλης να ακολουθεί.
Ξεχωρίζουν, όπως κάθε χρόνο, οι περιφορές:
Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου, που προσελκύει πλήθος πιστών
Στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας, παρουσία του Μητροπολίτη
Οι περισσότερες περιφορές στις ενορίες της Πάτρας ξεκινούν μεταξύ 20:00 και 21:00, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα και τους πιστούς να ακολουθούν με αναμμένα κεριά.
Ιδιαίτερα έθιμα και ξεχωριστές περιφορές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και φέτος ορισμένες ξεχωριστές τελετές:
Στην Αχάια Κλάους, στις 16:00, τελείται ο Επιτάφιος Θρήνος στον Ιερό Ναό Αποστόλου Θωμά, μέσα στον ιστορικό αμπελώνα
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, η περιφορά γίνεται νωρίτερα, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα
Στην Αρόη, στον ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τηρείται το έθιμο με το προζύμι μετά την περιφορά
Στη Μονή Ομπλού, η Ακολουθία ξεκινά στις 23:30 και η περιφορά γίνεται μετά τα μεσάνυχτα
Επίσης:
Στον Άγιο Αλέξιο η Ακολουθία αρχίζει στις 17:30
Στον παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα η περιφορά πραγματοποιείται εντός του ναού
Στον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέα, η Ακολουθία ξεκινά στις 19:00, ενώ στις 15:00 τελείται ο «Δρόμος του Σταυρού» στο Α’ Δημοτικό Νεκροταφείο
Αίγιο: Συνάντηση Επιταφίων στην κεντρική πλατεία
Ξεχωριστή αναμένεται και η αποψινή βραδιά στο Αίγιο, όπου στις 22:00 οι Επιτάφιοι των κεντρικών ενοριών θα συναντηθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν οι Επιτάφιοι από:
Τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης
Τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου
Τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου
Στην τελετή θα παραστούν ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, καθώς και ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, μαζί με τον ιερό κλήρο της περιοχής.
