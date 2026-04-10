Μ. Παρασκευή: Οι ώρες και τα σημεία της Περιφοράς των Επιταφίων σε Πάτρα και Αίγιο

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, το Θείο Δράμα σε Πάτρα και Αίγιο, με την Περιφορά των Επιταφίων να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων πιστών.

Πάτρα: Το πρόγραμμα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και τους ναούς

Από το Τμήμα Κοιμητηρίων και Αποτέφρωσης του Δήμου Πατρέων ανακοινώθηκε ότι η Περιφορά των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο στις 16:15

Στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο στις 18:30

Τονίζεται ότι από τις 13:30 έως και το πέρας των περιφορών απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή οχημάτων στους χώρους των κοιμητηρίων.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, το πρωί στις 08:00 θα τελεστεί η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως, ενώ στις 19:00 θα ψαλεί η Ακολουθία του Επιταφίου, με την καθιερωμένη περιφορά στο κέντρο της πόλης να ακολουθεί.

Ξεχωρίζουν, όπως κάθε χρόνο, οι περιφορές:

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου, που προσελκύει πλήθος πιστών

Στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας, παρουσία του Μητροπολίτη

Οι περισσότερες περιφορές στις ενορίες της Πάτρας ξεκινούν μεταξύ 20:00 και 21:00, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα και τους πιστούς να ακολουθούν με αναμμένα κεριά.

Ιδιαίτερα έθιμα και ξεχωριστές περιφορές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και φέτος ορισμένες ξεχωριστές τελετές:

Στην Αχάια Κλάους, στις 16:00, τελείται ο Επιτάφιος Θρήνος στον Ιερό Ναό Αποστόλου Θωμά, μέσα στον ιστορικό αμπελώνα

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, η περιφορά γίνεται νωρίτερα, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα

Στην Αρόη, στον ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τηρείται το έθιμο με το προζύμι μετά την περιφορά

Στη Μονή Ομπλού, η Ακολουθία ξεκινά στις 23:30 και η περιφορά γίνεται μετά τα μεσάνυχτα

Επίσης:

Στον Άγιο Αλέξιο η Ακολουθία αρχίζει στις 17:30

Στον παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα η περιφορά πραγματοποιείται εντός του ναού

Στον Καθολικό Ναό Αγίου Ανδρέα, η Ακολουθία ξεκινά στις 19:00, ενώ στις 15:00 τελείται ο «Δρόμος του Σταυρού» στο Α’ Δημοτικό Νεκροταφείο



Αίγιο: Συνάντηση Επιταφίων στην κεντρική πλατεία

Ξεχωριστή αναμένεται και η αποψινή βραδιά στο Αίγιο, όπου στις 22:00 οι Επιτάφιοι των κεντρικών ενοριών θα συναντηθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουν οι Επιτάφιοι από:

Τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης

Τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου

Τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου

Στην τελετή θα παραστούν ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, καθώς και ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, μαζί με τον ιερό κλήρο της περιοχής.