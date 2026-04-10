Πασχαλινή αγορά: Κορυφώνεται η ζήτηση και εντείνονται οι έλεγχοι το διήμερο μέχρι την Ανάσταση

Τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας κορυφώνεται η εμπορική κίνηση στην αγορά, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές της τελευταίας στιγμής ενόψει του Πάσχα 2026, ενώ παράλληλα εντείνονται οι έλεγχοι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Συγκεκριμένα, όπως έχει ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι έλεγχοι στην αγορά έχουν ενταθεί σε όλη τη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι πανελλαδικά, ενώ η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών ενισχύεται ακόμη περισσότερο σήμερα (10.4.2026) και αύριο, με αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα σε βασικά σημεία της αγοράς.

Παράλληλα, η Αρχή παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των πασχαλινών προϊόντων, καθώς και των αμνοεριφίων, μέσα από συνεχή και συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων από το σύνολο της αγοράς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονται σε επίπεδα αντίστοιχα με την περυσινή χρονιά. Ειδικότερα, στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό, καλύπτοντας πάνω από το 98% της αγοράς, ενώ στις μεγάλες αγορές, όπως η Βαρβάκειος, ξεκινούν από 8,99 ευρώ το κιλό.

Υπογραμμίζεται ότι οι καταναλωτές διαθέτουν ουσιαστικές επιλογές και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όπου καταγράφεται επάρκεια προϊόντων και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Από την πλευρά της, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι το κόστος για το φετινό πασχαλινό τραπέζι για 4 έως 6 άτομα κυμαίνεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ, αυξημένο κατά 7,8% έως 9,3% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Όπως σημειώνεται, το εύρος των τιμών αποδίδεται στη διαφοροποίηση της ποιότητας των προϊόντων, στις τοπικές ιδιαιτερότητες των αγορών και στους διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, ενώ οι τιμές είναι ενδεικτικές και αποτυπώνουν τη γενική εικόνα της αγοράς.

Σε δήλωσή του, ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχωβας, ανέφερε ότι «οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για ακόμη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά». Όπως εξήγησε, η αύξηση οφείλεται στο υψηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφοράς λόγω ενέργειας, στις ασθένειες που επηρέασαν το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και στη σύμπτωση Ορθόδοξου και Καθολικού Πάσχα σε κοντινό χρονικό διάστημα, που ενίσχυσε τη ζήτηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, υπενθυμίζοντας ότι το 2025 είχαν καταγράψει σημαντική αύξηση λόγω της ανόδου της τιμής του κακάο. Τόνισε, επίσης, ότι το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται κυρίως στην κάλυψη βασικών αναγκών, περιορίζοντας τις αυθόρμητες αγορές, σε ένα περιβάλλον παρατεταμένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.