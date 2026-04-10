Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων για τον θάνατο του Αλέκου Λουμπαρδέα

Ο Δήμος Πατρέων αποχαιρετά τον Αλέκο Λουμπαρδέα ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Συλλυπητήρια από τον Κώστα Πελετίδη

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του, για τον θάνατο του Αλέκου Λουμπαρδέα, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, αναφέρει: «Αποχαιρετώ τον φίλο μου Αλέκο Λουμπαρδέα, τον εμβληματικό αθλητή πυγμαχίας, που με την παρουσία του και τις επιτυχίες του στόλισε την πόλη μας με τα ωραία του χαρακτηριστικά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.

Ο Αλέκος Λουμπαρδέας διακρίθηκε για τη σεμνότητά του, την τιμιότητά του, το ήθος του και τον πληθωρικό του χαρακτήρα κι αφήνει πίσω του το αποτύπωμά του ως παράδειγμα για τις νέες γενιές των αθλητών μας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλη την οικογένεια της Παναχαϊκής Γ.Ε.»

Συλλυπητήρια από τον Τάκη Πετρόπουλο

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, σε συλλυπητήρια δήλωσή του, για τον θάνατο του Αλέκου Λουμπαρδέα, αναφέρει: «Με βαθειά θλίψη αποχαιρετούμε ένα θρύλο της Ελληνικής Πυγμαχίας και της Παναχαϊκής, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στον αθλητισμό.

Ο Αλέκος Λουμπαρδέας υπήρξε ένας από εκείνους τους αθλητές που με τις επιτυχίες τους δόξασαν την Πάτρα και την χώρα.

Πρωταθλητής Ελλάδας, Βαλκανιονίκης και στη συνέχεια προπονητής και μέλος της διοίκηση της Παναχαϊκής Γ.Ε. προσέφερε τόσο με τις γνώσεις του και την εμπειρία του όσο και με ήθος του, στους νεώτερους αθλητές της πόλης.

Είχα την τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά και να συνεργαστούμε σε θέματα αθλητισμού.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον γιο του Νίκο Λουμπαρδέα, παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής και νυν προπονητή και σε όλη του την οικογένεια».