Δυτική Αχαΐα: Πήγε να πάρει τις πινακίδες με πλαστό έγγραφο είσπραξης προστίμου

Συνελήφθη για πλαστογραφία
Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ΄σύμφωνα με την αστυνομία, μετέβη σε αστυνομική υπηρεσία και προσκόμισε πλαστό αντίγραφο απόδειξης είσπραξης προστίμου, προκειμένου να παραλάβει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, τα οποία του είχαν αφαιρεθεί την 2-1-2026 για τροχονομικές παραβάσεις.
Politico: Ο Μαδούρο σχεδίαζε να αγοράσει από το Ιράν βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούσαν να χτυπήσουν τις ΗΠΑ
Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr