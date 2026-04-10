Δυτική Αχαΐα: Πήγε να πάρει τις πινακίδες με πλαστό έγγραφο είσπραξης προστίμου

Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ΄σύμφωνα με την αστυνομία, μετέβη σε αστυνομική υπηρεσία και προσκόμισε πλαστό αντίγραφο απόδειξης είσπραξης προστίμου, προκειμένου να παραλάβει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, τα οποία του είχαν αφαιρεθεί την 2-1-2026 για τροχονομικές παραβάσεις.