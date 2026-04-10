Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

Μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων λόγω μηνιγγίτιδας, ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ δείχνει να ξεπερνά τον κίνδυνο. Οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του και τα πρώτα σημάδια για την πορεία της υγείας του είναι αισιόδοξα.

Όπως εξηγεί ο Μιχάλης Γιαννακός, ο 19χρονος φοιτητής συνεχίζει και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων ενώ μέσα στις επόμενες ώρες θα εξεταστεί από νευρολόγο για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Έχει ήδη μιλήσει με τους γιατρούς που ανέλαβαν την θεραπεία του ενώ έχει ξεκινήσει και η ιχνηλάτηση των στενών επαφών του για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα μηνιγγίτιδας.

«Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων. Ασφαλώς θα χρειαστεί και νευρολογική εκτίμηση αλλά φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή. Μπράβο στο προσωπικό του νοσοκομείου», ανέφερε αρχικά.

Υπενθυμίζεται πως ο φοιτητής ανέβασε υψηλό πυρετό και έντονη κεφαλαλγία στις 4 Απριλίου με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα όταν ήδη η υγεία του είχε παρουσιάσει επιδείνωση.

Όταν οι γιατροί εξέτασαν τον 19χρονο, εκείνος είχε χάσει ήδη τη συνείδησή του ενώ είχε παρουσιάσει και αυχενική δυσκαμψία, συμπτώματα που υποψίασαν άμεσα τους γιατρούς.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο ταυτοποιήθηκε μηνιγγιτιδόκοκκος, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης του ΕΟΔΥ.

Οι υγειονομικές αρχές και το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη προχωρήσει σε:

-ιχνηλάτηση των στενών επαφών του φοιτητή

-χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής για 10 ημέρες

-εφαρμογή όλων των πρωτοκόλλων που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός μίλησε ξανά για την αναγκαιότητα εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας, τονίζοντας πως πρέπει να ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού καθώς λόγω της τιμής του, ο περισσότερος κόσμο το αμελεί.

«Το εμβόλιο παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κακώς, δεν το έχει εντάξει στο Εθνικό Πρόγραμμα Δωρεάν Εμβολιασμών», είπε.

«Λόγω του υψηλού κόστους αγοράς του, ο πληθυσμός της χώρας μας είναι ανεμβολίαστος, ειδικά τα παιδιά και τα νέα στην ηλικία άτομα. Το εμβόλιο κοστίζει περίπου 100 ευρώ η δόση και απαιτούνται δύο με τρεις δόσεις ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή περί τα 300 ευρώ», κατέληξε.