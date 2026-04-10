Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά στα Στενά του Ορμούζ

Σε ένα νέο παραλήρημα ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την είδηση ότι επετεύχθη εκεχειρία 2 εβδομάδων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ αλλά και κατά δημοσιογράφων.
Σε μία από τις αναρτήσεις του στo Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως: «Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά -και κάποια θα έλεγαν ανέντιμη- στο να επιτρέπει να περνά το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι αυτό η συμφωνία που έχουμε!».
Σε άλλη ανάρτησή του μιλά για τα «διόδια» που φαίνεται να έχουν επιβάλει ατύπως οι Ιρανοί για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς πάντως να προχωρά σε απειλές αν δεν το πράξουν.
«Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Καλό θα είναι να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, να σταματήσουν τώρα», σημειώνει.
Σημειώνεται πως τις επόμενες ώρες στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.
