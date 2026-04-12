Δήμος Πατρέων: Με ευχές και χαμόγελα το Πασχαλινό Γλέντι στα Ζαρουχλέικα - ΦΩΤΟ

Το Λαϊκό Στέκι του Δήμου στα Ζαρουχλέικα, γέμισε από το πρωί με χαμογελαστά πρόσωπα και ευχές, στο Πασχαλινό Γλέντι του Δήμου Πατρέων, που πραγματοποιήθηκε φέτος, για μια ακόμα χρονιά.

Το Συμβούλιο του Νότιου Διαμερίσματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Δημήτρη Μπούσια, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα «Η Ειρήνη», εργαζόμενοι του Δήμου και εθελοντές, εδώ και μέρες προετοίμασαν αυτή την όμορφη γιορτή.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε όλους όσοι παραβρέθηκαν στο γλέντι ενώ σε δήλωσή του τόνισε: «Ένας για όλους και όλοι για έναν! Τέτοιες μέρες πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να χαιρόμαστε. Κανένας μόνος του! Αυτό είναι ζωή. Δεν είναι ζωή να έχουμε πολέμους, ούτε στον κόσμο, ούτε «πόλεμο» στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να μπορούμε να χαιρόμαστε τη ζωή.

Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εκείνους που έφτιαξαν όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και πολλές ώρες δουλειάς. Είναι δεκάδες αυτοί που έδωσαν και την ψυχή τους για να γίνει και τους ευχαριστούμε γι αυτό. Ευχόμαστε σε όλους όλα τα καλά, χαρές και δύναμη για ν’ αντιμετωπίζουμε και να ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια».

Οι σούβλες στήθηκαν από νωρίς, τα τραπέζια στρώθηκαν, ενώ από το γλέντι δεν έλειψαν η μουσική και ο χορός.

Εκτός από όσους βρέθηκαν εκεί, το εορταστικό γεύμα έφτασε και σε συμπολίτες μας που δεν είχαν τη δυνατότητα να είναι παρόντες.