Πότε επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές μετά το Πάσχα

Με το μυαλό στα... κλειστά σχολεία και τις διακοπές λόγω Πάσχα οι μαθητές, γνωστή η ημερομηνία επιστροφής.

Συγκεκριμένα, η διακοπή για το Πάσχα θα συνοδευτεί με 16 μέρες ανάπαυλας για τους μαθητές, χωρίς μαθήματα στα σχολεία.

Έτσι, δεν διεξάγονται μαθήματα (ούτε εξετάσεις), κατά τις διακοπές του Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

Τα μαθήματα, από Νηπιαγωγεία έως Λύκεια, πριν από το Πάσχα ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η επιστροφή μετά το Πάσχα και το χρονοδιάγραμμα

Με τη λήξη των μαθημάτων, θα ξεκινήσει η πασχαλινή περίοδος ανάπαυσης.

Η πασχαλινή αργία ξεκινά (επίσημα) τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες τη Δευτέρα 20 Απριλίου, μέχρι τις εξετάσεις λίγες εβδομάδες αργότερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στα Γυμνάσια τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 27 Μαΐου 2026 και ακολουθούν οι εξετάσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τα μέσα Ιουνίου.

Στα Λύκεια, η λήξη των μαθημάτων έρχεται στις 15 Μαΐου 2026, με τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου να συνεχίζουν με ενδοσχολικές εξετάσεις μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ολοκληρώνονται έως τα τέλη Μαΐου, ώστε να ακολουθήσουν άμεσα οι Πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στα τέλη Μαΐου και ολοκληρώνονται στις αρχές Ιουνίου.