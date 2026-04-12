SOS ευρωπαϊκών αεροπορικών για ελλείψεις καυσίμων λόγω Ορμούζ

Η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, προειδοποίησε ο εμπορικός φορέας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Ο Κόλπος αποτελεί σημαντική πηγή αεροπορικών καυσίμων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 50% των εισαγωγών της Ευρώπης.

Ανησυχία για την τουριστική σεζόν και τα μικρά αεροδρόμια

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe) δήλωσε ότι τα μέλη του εκφράζουν «αυξανόμενη ανησυχία» για τη διαθεσιμότητα των καυσίμων, ιδιαίτερα ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι τα μικρότερα αεροδρόμια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Οι αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν αναφέρει καμία διακοπή στον εφοδιασμό και επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά».

Η επιστολή παρέμβασης προς την ΕΕ

Ο γενικός διευθυντής του ACI Europe, Olivier Jankovec, απέστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους Επιτρόπους Ενέργειας και Τουρισμού σχετικά με αυτές τις ανησυχίες.

«Μια κρίση στον εφοδιασμό θα διατάρασσε σοβαρά τις λειτουργίες των αεροδρομίων και την αεροπορική συνδεσιμότητα – με τον κίνδυνο σκληρών οικονομικών επιπτώσεων για τις πληγείσες κοινότητες και για την Ευρώπη», ανέφερε ο Jankovec. «Σε αυτό το στάδιο, αντιλαμβανόμαστε ότι εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν αποκατασταθεί με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ».

Εκτόξευση τιμών και περικοπές πτήσεων

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως έχουν ήδη περικόψει πτήσεις και αυξήσει τις χρεώσεις των επιβατών λόγω των ανησυχιών για ελλείψεις καυσίμων.

Την περασμένη εβδομάδα, η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού αεροπορικού καυσίμου έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 1.838 δολαρίων ανά τόνο, σε σύγκριση με τα 831 δολαρίων προτού ξεκινήσει ο πόλεμος.

Προτάσεις για συλλογική δράση και βιώσιμα καύσιμα

Ο Jankovec προέτρεψε την ΕΕ να παρέμβει, γράφοντας ότι «το να βασιζόμαστε μόνο στις δυνάμεις της αγοράς και στην προσαρμογή δεν αποτελεί επιλογή». Κατέκρινε επίσης την έλλειψη αξιολόγησης και παρακολούθησης της παραγωγής και της διαθεσιμότητας των αεροπορικών καυσίμων σε επίπεδο ΕΕ.

Το ACI Europe επιθυμεί η ΕΕ να προχωρήσει σε συλλογική αγορά αεροπορικών καυσίμων. Ο φορέας ζήτησε επίσης την προσωρινή άρση των περιορισμών και των κανονισμών στις εισαγωγές καυσίμων.

Η επιστολή, η οποία γράφτηκε στις 9 Απριλίου και αναφέρθηκε αρχικά από τους Financial Times, ανέφερε: «Αυτή η κρίση θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της στήριξης για την παραγωγή και την προσιτή τιμή των SAF (βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα)».

«Η τιμή του συμβατικού αεροπορικού καυσίμου είναι πιθανό να παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα».

Ο Jankovec πρόσθεσε ότι αεροδρόμια με λιγότερους από ένα εκατομμύριο επιβάτες ετησίως παλεύουν ήδη για τη βιωσιμότητά τους «χωρίς καν να υπολογίζεται ο αντίκτυπος των ελλείψεων σε καύσιμα». Προειδοποίησε ότι η τρέχουσα κρίση θα μπορούσε να καταστήσει τα αεροδρόμια ακόμη πιο εύθραυστα και να απειλήσει τις τοπικές κοινότητες, επηρεάζοντας δυνητικά την ευρωπαϊκή συνοχή.

Τα αεροπορικά ταξίδια συνεισφέρουν 851 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ των ευρωπαϊκών οικονομιών κάθε χρόνο και στηρίζουν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι συνεργάζονται με τους βρετανικούς αερομεταφορείς για να στηρίξουν τις δραστηριότητές τους εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για να περιορίσουν τον αντίκτυπο στους επιβάτες.