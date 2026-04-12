Θεσσαλονίκη: Νεκρός 88χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων, 3 τραυματίες στο νοσοκομείο

Μία αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι, με έναν 88χρονο ηλικιωμένο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από τροχαίο στην περιοχή του Ευόσμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι (12/4/2026), δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν να χάσει τη ζωή του ένας 88χρονος οδηγός του ενός οχήματος ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η συνεπιβάτιδα του και πιο ελαφρά τα δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.
Η Πυροσβεστική που κλήθηκε στο σημείο απεγκλώβισε από τα οχήματα τους δύο οδηγούς, τον 88χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον 66χρονο από το δεύτερο ΙΧ.
Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
