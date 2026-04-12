Ακρίβεια: Οι τιμές στις ντομάτες πλησιάζουν… το κρέας - Δείτε πόσο αυξήθηκαν οι τιμές χονδρικής στα λαχανικά

Εκτός ελέγχου βρίσκονται οι τιμές στα λαχανικά με την τιμή της ντομάτας να προσεγγίζει… την τιμή του χοιρινού κρέατος, ξεπερνώντας ακόμη και τα 5 ευρώ το κιλό.

Είναι χαρακτηριστικό σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς και Αλιείας (ΟΚΑΑ) ότι οι χονδρικές τιμές στα λαχανικά είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι σε ποσοστό που ξεπερνά ακόμη και το 230%, με τους καταναλωτές να έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία.

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης λαχανικών και φρούτων του ΟΚΑΑ οι ντομάτες διατίθενται προς 3 ευρώ από 0,90 ευρώ με την αύξηση να φτάνει το 233%. Αντίστοιχη είναι η αύξηση της χονδρικής τιμής στα ντοματίνια, τα οποία πωλούνται προς 5,70 ευρώ το κιλό σήμερα από 1,80 την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγράφοντας άνοδο 216%.

Εκρηκτικές αυξήσεις

Αντίστοιχα, τα αγγουράκια κοστίζουν 1,60 ευρώ το κιλό από 1,00 ευρώ πέρυσι με την άνοδο να φτάνει στο 60%, το κουνουπίδι από 1 ευρώ πέρυσι στο 1,70 ευρώ φέτος καταγράφοντας άνοδο 70%, τα φρέσκα κρεμμύδια στο 1,6 από 1,10 ευρώ, τα μαρούλια 0,60 το τεμάχιο από 0,40 ευρώ πέρυσι και οι μελιτζάνες 2,30 από 1 ευρώ. Σημαντικές είναι οι αυξήσεις και στα λεμόνια με την τιμή χονδρικής να βρίσκεται σήμερα στο 1,10 ευρώ το κιλό από 0,80 ευρώ το κιλό πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: Ορεκτικά, αλίπαστα και άλλα σερβιριζόμενα είδη: +12,70%, φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +10,45%, Φρέσκα Κρέατα: +9,89%, Αλλαντικά: +5,73% και βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,71%.

Οι προβλέψεις μάλιστα για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα είναι δυσοίωνες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Kiel Institute for the World Economy, στην οποία αναφέρεται ότι θα αυξηθούν κατά 9,5% εάν συνεχίσουν να είναι κλειστά το στενό του Ορμούζ. Μάλιστα η μελέτη αναφέρει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο εκτεθειμένες χώρες λόγω εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας και λιπασμάτων. Ωστόσο και εκπρόσωποι των λιανέμπορων τροφίμων επισημαίνουν ότι σύντομα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε τρόφιμα εάν συνεχισθεί ο πόλεμος.

πηγή enikos.gr