Εκλογές στην Ουγγαρία: Στην τελική ευθεία για τα αποτελέσματα - Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι κάλπες έκλεισαν στην Ουγγαρία σε μία από τις πιο καθοριστικές εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή να καταγράφει ιστορικό υψηλό και τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν προβάδισμα της αντιπολίτευσης.

Ρεκόρ προσέλευσης ψηφοφόρων

Η συμμετοχή έφτασε το 77,8%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2002 (73,51%).

Οι μεγάλες ουρές στα εκλογικά τμήματα αποδίδονται τόσο στη μαζική προσέλευση όσο και στη δυνατότητα των ψηφοφόρων να ψηφίζουν σε διαφορετική πόλη από αυτήν της εγγραφής τους, με αποτέλεσμα αυξημένη πίεση κυρίως στη Βουδαπέστη.

Τα εκλογικά κέντρα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι να ψηφίσουν όλοι όσοι βρίσκονταν ήδη στην ουρά.

Χωρίς exit poll – αλλά με ισχυρές ενδείξεις

Παρότι δεν υπάρχουν exit polls, δύο μεγάλες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν με το κλείσιμο της κάλπης δείχνουν σημαντικό προβάδισμα για τον Πέτερ Μάγιαρ.

Η Median δίνει στο κόμμα Tisza 57,1% και περίπου 135 έδρες

Η 21 Research Centre δίνει 55% και περίπου 132 έδρες

Αν επιβεβαιωθούν, τα αποτελέσματα αυτά σημαίνουν ότι ο Μάγιαρ βρίσκεται κοντά ή και πάνω από το όριο των 133 εδρών που απαιτούνται για πλειοψηφία δύο τρίτων.

Πιθανό τέλος εποχής για τον Όρμπαν

Την ίδια ώρα, οι ίδιες εκτιμήσεις φέρνουν το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν στο:

37,1% (Median)

38% (21 Research Centre)

Εάν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, ο Όρμπαν κινδυνεύει να χάσει την εξουσία μετά από 16 χρόνια.

Μάχη Όρμπαν – Μάγιαρ

Η εκλογική αναμέτρηση εξελίχθηκε σε σύγκρουση δύο διαφορετικών κατευθύνσεων:

Ο Όρμπαν επιδιώκει συνέχιση της πολιτικής του με ισχυρές σχέσεις με Ρωσία και πιο αυτόνομη στάση από την ΕΕ

Ο Μάγιαρ προτείνει επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλαγή πορείας

Τι διακυβεύεται

Για να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Μάγιαρ χρειάζεται τουλάχιστον 100 από τις 199 έδρες, ενώ η επίτευξη πλειοψηφίας δύο τρίτων θα του επέτρεπε να ανατρέψει βασικές πολιτικές του Όρμπαν.

Αναμονή για τα επίσημα αποτελέσματα

Παρά τις ισχυρές ενδείξεις, πρόκειται για προεκλογικές δημοσκοπήσεις και όχι για exit polls, γεγονός που σημαίνει ότι τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην επίσημη καταμέτρηση, που θα καθορίσει αν η Ουγγαρία οδηγείται σε πολιτική αλλαγή.