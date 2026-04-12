Αττική: Πάνω από 660.000 οχήματα έφυγαν τις ημέρες του Πάσχα

Μεγάλος είναι ο αριθμός των εκδρομέων που αποχώρησαν από την Αττική για τις γιορτές του Πάσχα.

Συνολικά τις 9 ημέρες τις εξόδου, δηλαδή από 3 Απριλίου έως και τις 11 Απριλίου το Μεγάλο Σάββατο από τις δύο εθνικές οδούς Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας, έφυγαν 664.962 οχήματα, εκ των οποίων πάνω από 490.000 κατά τη διάρκεια των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας με ημέρες κορύφωσης της εξόδου την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή.

Για σήμερα Κυριακή του Πάσχα από τις δύο εθνικές οδούς από τις 6 το πρωί έως το μεσημέρι, έφυγαν περίπου 14.000 οχήματα και έχουν επιστρέψει όλη την ημέρα μόλις 3.000 οχήματα.

Τα μέτρα της Τροχαίας επανέρχονται ουσιαστικά από αύριο και την Τρίτη, με έντονη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς ΚΤΕΛ και τρένων και βεβαίως με την απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων για τις εισόδους των εθνικών οδών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 13 Απριλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ και την Τρίτη 14 Απριλίου, που αναμένεται και η κορύφωση, από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ.