Αργίες 2026: Πότε πέφτουν τα επόμενα τριήμερα και ποιοι είναι οι «άτυχοι»

Η Κυριακή του Πάσχα οδεύει προς το τέλος της, μαζί με την εορταστική περίοδο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στις επόμενες αργίες και στις δυνατότητες για ανάπαυλα μέσα στο 2026.
Παρότι το ημερολόγιο της χρονιάς δεν περιλαμβάνει πολλά συνεχόμενα τριήμερα, δύο εξ αυτών ξεχωρίζουν, προσφέροντας τις πρώτες ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις σε εργαζόμενους και μαθητές.
Η επόμενη ευκαιρία για ξεκούραση αποτελεί η Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία πέφτει την Παρασκευή 1 Μαΐου.
Ακολουθεί το καθιερωμένο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις, δίνοντας το έναυσμα του καλοκαιριού.
Οι υπόλοιπες αργίες του 2026
Τα τριήμερα κάπου εδώ τελειώνουν, ωστόσο οι αργίες θα δώσουν τη δυνατότητα για μικρές ανάσες. Ωστόσο, άτυχοι είναι όσοι δεν εργάζονται το Σάββατο, καθώς τότε θα πέσουν δύο από αυτές τις αργίες.
Συγκεκριμένα:
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- Επέτειος 28ης Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
- Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
Καβάλα: Δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός και πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Βέλος Κορινθίας: 19χρονος ακρωτηριάστηκε από αυτοσχέδια σαΐτα
Η καρδιά του ελληνικού Πάσχα: Οβελίας, κόκκινα αυγά και οικογένεια- ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr