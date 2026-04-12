Μπλόκο στις πλαστές ταυτότητες των ανηλίκων για αγορά αλκοόλ και τσιγάρα

Μπλόκο στις πλαστές ταυτότητες που έφτιαχναν και επιδείκνυαν ανήλικοι προκειμένου να αγοράσουν αλκοόλ και τσιγάρα, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση.

Το νέο σύστημα προβλέπει την ψηφιακή ταυτοποίηση της ηλικίας των ανήλικων στα σημεία διάθεσης αλκοόλ και τσιγάρων.

Μπλόκο σε 3 βήματα

Μέχρι σήμερα, οι έφηβοι, όπως λένε, μπορούσαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να αλλάξουν την ημερομηνία γέννησής τους και να αγοράσουν καπνικά προϊόντα, αλκοόλ ή να μπουν σε ένα μπαρ.

Πλέον, η κυβέρνηση με την χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων επιχειρεί να βάλει οριστικό φρένο σε αυτό το φαινόμενο, που απασχολεί ιδιαίτερα τις περισσότερες οικογένειες.

Το μπλόκο στις πλαστές ταυτότητες θα γίνεται με τρία βήματα.

1.Οι πωλητές επιλέγουν στην εφαρμογή Gov.grWallet την ηλικιακή ομάδα και εμφανίζεται ένα QR code.

2.Ο αγοραστής σκανάρει το QR code είτε μέσω του Gov.grWallet είτε μέσω του Kids Wallet και επιτρέπει την κοινοποίηση του πιστοποιητικού επιβεβαίωσης της ηλικίας.

3.Στο Gov.grWallet του πωλητή εμφανίζεται πράσινη ή κόκκινη σήμανση ανάλογα με το αν επιτρέπεται ή όχι η πώληση του προϊόντος, με βάση την ηλικία.

Το τελευταίο 7μηνο σε πάνω από 82.000 ελέγχους έγιναν 313 συλλήψεις.





