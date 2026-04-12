Στα «φόρτε» τους τα γραφεία γνωριμιών: Τα προτιμούν από τα dating apps - Τι ζητά κάθε ηλικία

Στα «φόρτε» τους βρίσκονται τα γραφεία γνωριμιών, στα οποία η καθεμία και ο καθένας, ανεξαρτήτως ηλικίας και αναλογιών ,μπορεί να βρει το άλλο της ή το άλλο του μισό.

Βασικό χαρακτηριστικό δεν είναι άλλο από την ασφάλεια που παρέχουν τα γραφεία αυτά, αφού από τους ενδιαφερόμενους ζητούνται πλήρη στοιχεία διασταυρούμενα ως προς την εγκυρότητά τους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα «τυφλά ραντεβού» των dating apps.

Σε μία συνομιλία εφ' όλης της ύλης, το iefimerida απευθύνθηκε σε επαγγελματίες του κλάδου.

Οι ανθρώπινες σχέσεις με το πέρασμα των χρόνων έχουν μεταφερθεί στις οθόνες, με αποτέλεσμα να γίνουν απρόσωπες, ψυχρές και, σε αρκετές περιπτώσεις, επικίνδυνες. Αντίθετα, τα γραφεία γνωριμιών αποτελούν τον πιο ασφαλέστερο τρόπο. Στα dating apps και στα social media οι χρήστες συνομιλούν χωρίς να έχουν οπτική επαφή, βασιζόμενοι κυρίως σε φωτογραφίες, οι οποίες πολλές φορές είτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, λόγω της αλλοίωσης που έχουν υποστεί από τα «φίλτρα» και το photoshop, είτε δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα.

Η γνωριμία μέσω ενός γραφείου γνωριμιών βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή των δύο ενδιαφερομένων, ενώ τα προσωπικά δεδομένα και των δύο αφενός έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς αφετέρου προστατεύονται αυστηρά. Μέσα λοιπόν από μια διαδικασία, λαμβάνονται υπόψη σημαντικά στοιχεία, όπως η προσωπικότητα, η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο του καθενός. Με αυτόν τον τρόπο, η επιλογή γίνεται πιο στοχευμένα, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών και ειλικρινών σχέσεων.

Τελικά, όπως αποδεικνύεται στην πράξη ανεξάρτητα από την ηλικία ή τις προσωπικές επιθυμίες, όλοι οι άνθρωποι αναζητούν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά: ασφάλεια, ειλικρίνεια και συντροφικότητα.

«Στο γραφείο η επαφή γίνεται από κοντά -Προσφέρει επιλογές»

Ο κ. Λευτέρης Παμπουλίδης, ο οποίος διατηρεί γραφείο γνωριμιών, μαζί με τη συνεργάτιδά του και στέλεχος της εταιρείας, κ. Έλενα Κοσμά, μιλούν αναλυτικά για τη διαδικασία. Τι είναι αυτό που επιθυμεί ο κόσμος; Πού εστιάζουν οι περισσότεροι και τι χρειάζεται ένα άτομο για να κάνει «εγγραφή» στο γραφείο.

«Η πλατφόρμα είναι ένα ψυχρό αντικείμενο το οποίο το χρησιμοποιεί ο καθένας πίσω από έναν υπολογιστή που δεν βλέπει τον άλλον. Είναι μια συνομιλία που δεν έχουμε οπτική επαφή, απλά φωτογραφίες που συνήθως είναι με φίλτρα. Στο γραφείο η επαφή γίνεται από κοντά. Προσφέρει επιλογές. Έχουμε την οικονομική, οικογενειακή κατάσταση του καθενός, ξέρουμε περίπου τα χόμπι, τις δραστηριότητές του, το background γενικά, ώστε να είναι στοχευμένη η γνωριμία. Για παράδειγμα, θέλω μία κοπέλα ή έναν άνδρα με αυτά τα στοιχεία και με αυτά τα χαρακτηριστικά».

Η διαδικασία στο γραφείο γνωριμιών -Τι ζητάνε

Τι χρειάζεται για να γίνει η εγγραφή

«Ο αριθμός ταυτότητας και διαζευκτηρίου, εφόσον υπάρχει. Έπειτα κάνουμε μια μίνι συνέντευξη γύρω στα 40 λεπτά για να δούμε κάποια πράγματα (χόμπι, δραστηριότητες, ενδιαφέροντα). Εκτός από όνομα - επίθετο, όνομα πατρός - μητρός, επάγγελμα, διεύθυνση οικίας, το βασικό που δουλεύουμε είναι το τι ζητάμε και τι άνθρωπο θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Βεβαίως θέλουμε και φωτογραφία την οποία ή τη βγάζουμε εμείς ή μας στέλνουν μια δικιά τους να φαίνεται λίγο το σώμα αλλά πιο πολύ πρόσωπο».

Τι σας ζητάνε συνήθως;

«Συνήθως ένας 20-25 χρονών ζητάει μια κοπέλα στην ίδια ή και λίγο μεγαλύτερη ηλικία για να δημιουργήσει μια σοβαρή σχέση που θα καταλήξει εκεί που θέλει, με τον χρόνο που θα επιλέξουν από κοινού. Μετά τα 30-35 και μέχρι τα 45 και 50 θέλουν γάμο για να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Οι ηλικίες άνω των 55-60 θέλουν συντροφικότητα, παρέα, συμβίωση και συγκατοίκηση. Οι ηλικίες που απευθύνονται περισσότερο σε εμάς είναι πιο πολύ αυτοί που θέλουν να παντρευτούν, από 30 με 48».

Πώς γίνεται ο συντονισμός;

«Πάντα δίνουμε πρώτα την περίπτωση στις γυναίκες. Λέμε στη γυναίκα ότι έχουμε ένα κύριο που έχει αυτά τα στοιχεία που μας έχετε ζητήσει. Παίρνουμε το ΟΚ και μετά μιλάμε με τον κύριο και λέμε τα στοιχεία της γυναίκας, όσα πρέπει να ξέρει βέβαια ο καθένας, πολύ λίγα πράγματα. Παίρνουμε το ΟΚ και από τον κύριο και παραδοσιακά καλεί ο κύριος την κυρία, κανονίζουν το ραντεβού σε ένα μέρος που βολεύει και τους δύο και μετά μας ενημερώνουν στο τηλέφωνο αν θα προχωρήσουν ή όχι».

Τι γίνεται σε περίπτωση που ένας από τους δύο δεν θέλει να προχωρήσει σε δεύτερο ραντεβού;

«Όλοι αναζητούν την ασφάλεια, τη συντροφικότητα. Από εκεί και πέρα, πας σε ένα γραφείο γιατί σου κανονίζουν τη συνάντηση με ανθρώπους που τους γνωρίζουν. Μετά από κάθε ραντεβού μάς ενημερώνουν πώς πήγε, τι έγινε οπότε την ολοκληρωμένη εικόνα ενός ανθρώπου την έχουμε εφόσον ξεκινήσουν και βγαίνουν.

Εάν τώρα ένας από τους δύο δεν θέλει να συνεχίσει, σε περίπτωση που δεν το έχει επικοινωνήσει στον άλλον, το λέει σε εμάς και από εκεί και πέρα το γραφείο ενημερώνει το άλλο πρόσωπο ότι τι δεν θέλει να συνεχίσει μαζί του, οπότε θα προχωρήσουμε σε κάποιο επόμενο ραντεβού».

Στο γραφείο σας απευθύνονται παντρεμένοι;

«Όχι, γι' αυτό υπάρχουν άλλα μέρη. Στο γραφείο δεν θα έρθουν διότι υπάρχει καταγραφή δεδομένων, πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία.

Ένας ακόμη λόγος που ένας παντρεμένος δεν μπορεί να έρθει σε εμάς είναι γιατί δεν μπορεί να σηκώσει εύκολα το τηλέφωνο, δεν μπορεί να βγει ραντεβού και πολλά πράγματα ακόμα.

Εμείς ζητάμε και αριθμό διαζευκτηρίου. Για να είμαστε και πλήρως καλυμμένοι, οπότε δεν μπορεί να έρθει ένας παντρεμένος/η γι' αυτήν τη δουλειά. Υπάρχουν βέβαια πολλά άλλα μέρη που μπορεί να κάνει αυτό που αναζητεί».

Σας έχουν επηρεάσει τα dating apps και τα social media;

«Όχι, το αντίθετο. Μας έχουν φέρει πολλή δουλειά. Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που πολλοί ασχολήθηκαν με το Ίντερνετ και τις ιστοσελίδες γνωριμιών, είδαν όμως ότι εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη απάτη όσον αφορά τα ψεύτικα προφίλ, όπως σας προανέφερα. Συνομιλείς με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις ποιος είναι, τι είναι και τι θέλει πραγματικά από σένα. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν είναι για σοβαρή γνωριμία, είναι για κάτι περιστασιακό. Αρκετοί μας έχουν αναφέρει ότι σε ραντεβού που έκαναν από κοντά είδαν άλλον άνθρωπο από αυτόν που περίμεναν να δουν.

Όσοι αναλώθηκαν σε αυτό είδαν ότι δεν άξιζε τον κόπο, με αποτέλεσμα να πάνε σε ένα γραφείο που θα τους δοθεί η ευκαιρία να βγουν ένα υγιές ραντεβού».

Το ποσοστά;

«Αυτό εξαρτάται από τη χρονιά. Κάποια χρονιά μπορεί να έχουμε λίγο παραπάνω γυναίκες και μια άλλη λίγο παραπάνω άντρες, αλλά είναι περίπου ίδια τα ποσοστά. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχουν μεγάλη διαφορά. Μέσο όρο έχουμε 30 με 40 άτομα τον μήνα. Πολλοί βρίσκουν σύντροφο και από το πρώτο ραντεβού, άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Έχουμε ένα 80% που είναι σωστό το ραντεβού με όσα έχουν ζητήσει και οι δύο πλευρές. Βέβαια παίζει ρόλο και η χημεία, που αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Πολλές φορές είναι και θέμα τύχης και θέμα προσωπικότητας, είναι και θέμα συμπεριφοράς, είναι πάρα πολλά».

Τα παράξενα...

«Μια πολύ καλή ιστορία είναι ένα ζευγάρι που είχε χωρίσει πριν από 13 χρόνια και ήρθαν και οι δύο στο γραφείο και τους βάλαμε ραντεβού. Απλά είχαν ζητήσει και οι δύο τα ίδια πράγματα, όχι ψέμα, όχι υποκρισία. Έναν άνθρωπο που να είναι άντρας με την παλιά την έννοια. Επίσης οπτικά ταίριαζαν πολύ. Είχαν αλλάξει περιοχές, κινητά, όλα.

Βασικά πήρε ο κύριος τηλέφωνο την κυρία, μίλησαν, κατάλαβαν κατευθείαν από το «γεια» που είπαν και κανονίσανε, βγήκανε ραντεβού, πήγαν για καφεδάκι και μετά τα ξαναβρήκαν. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί γονείς που γράφουν τα παιδιά τους, εκ των οποίων αρκετά από αυτά δεν το γνωρίζουν».