Ηράκλειο Κρήτης: Εικόνες καταστροφής μετά την Ανάσταση - Έκαψαν από κάδους μέχρι φανάρια

Σύμφωνα με το patris.gr, σημειώθηκε ένταση κατά την διάρκεια του εθίμου, όταν ομάδα πέταξε πέτρες, καδρόνια και αυγά σε αστυνομικούς και πυροσβέστες ενώ κάηκαν δύο κάδοι απορριμμάτων και ένα φανάρι κυκλοφορίας.

Έντονη δυσφορία για τις καταστροφές που άφησε πίσω του το κακώς εννοούμενο «έθιμο» του καψίματος του Ιούδα στο αστικό περιβάλλον του Ηρακλείου εκφράζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δυστυχώς σε μια πόλη καμένη μπροστά από κάθε εκκλησία .

Αναρωτιέμαι γιατί;

Τα συνεργεία του Δήμου χθες Μ. Σάββατο όλη τη μέρα μάζευαν ξύλα και παλέτες έτοιμες για φωτιά.

Σήμερα αντικρίζουμε καμένα φανάρια, δέντρα, φωτιστικά, δρόμους, άσφαλτο, αλλά κυρίως κάδους που δεν υπάρχουν πια.

Τα συνεργεία όπως θα δείτε προσπαθούν να καθαρίσουν τις πλατείες αλλά η καταστροφή είναι μεγάλη.

Ως πότε θα μένουμε απλοί παρατηρητές και θα κινδυνεύουμε κιόλας από όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους τη στιγμή της Ανάστασης που με ευλάβεια πηγαίνουμε στις εκκλησίες ;

Και γιατί άραγε ο δημότης να πληρώνει για όλες αυτές τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς;

Παρουσιάζω φωτογραφίες ενδεικτικά από Νέα Αλικαρνασσό, Καμίνια, Δειλινά, Κατσάμπα, Μασταμπα και Άγιο Ιωάννη Χωστό.

Να σημειώσω πως σε όλες τις φωτογραφίες διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ) και σε κάποια πλατεία φωτο από ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό .

Επίσης να σημειώσω πως στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό μετανάστες που συνήθως βρίσκονται εκεί για να βρουν δουλειά βοήθησαν να καθαριστεί στοιχειωδώς ο χώρος!