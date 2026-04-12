Ιρανοί απείλησαν αντιτορπιλικό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δύο αντιτορπιλικά μέσω των Στενών του Ορμούζ για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα του πολέμου, ανεβάζοντας το «θερμόμετρο» το Σάββατο, την ώρα που υψηλόβαθμοι Αμερικανοί διαπραγματευτές ετοιμάζονταν να συναντηθούν με τους Ιρανούς ομολόγους τους στο Πακιστάν.

Το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο έχει ανακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά μετά την κατάπαυση πυρός και έχει επιβάλει ένα σύστημα διοδίων, απείλησε τα αμερικανικά πλοία καθώς αυτά προσπαθούσαν να διέλθουν. Συνομιλία μέσω ασυρμάτου καταγράφηκε από μέλη πληρώματος σε κοντινό εμπορικό πλοίο.

«Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση», μετέδωσαν μέσω ασυρμάτου οι ιρανικές δυνάμεις προς ένα από τα αντιτορπιλικά.

«Διέλευση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει πρόθεση πρόκλησης προς εσάς και σκοπεύω να τηρήσω τους κανόνες της κατάπαυσης πυρός της κυβέρνησής μας», απάντησε το αμερικανικό πλοίο. Το Ιράν μάλιστα δημοσίευσε ένα ηχητικό από το περιστατικό.



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα αντιτορπιλικά επιχείρησαν στον Περσικό Κόλπο και αποχώρησαν όπως είχε προγραμματιστεί χωρίς προβλήματα. Ανέφερε ότι τα έστειλε για να δείξει πως οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται τον έλεγχο του Ιράν στα Στενά και για να ξεκινήσουν οι εργασίες ανοίγματος των Στενών στο διεθνές εμπόριο.

Η διέλευση αυτή αποτέλεσε επίσης την έναρξη μιας ευρύτερης αποστολής, με τη χρήση υποβρύχιων drones, για την απομάκρυνση ναρκών από τη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με την Centcom.