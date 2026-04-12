Ουγγαρία: Οι κρίσιμες εκλογές που μπορεί να εκθρονίσουν τον Βίκτορ Όρμπαν μετά από 16 χρόνια

Οι Ούγγροι προσέρχονται σήμερα (12/4) στις κάλπες για την πιο σημαντική εκλογική αναμέτρηση της Ευρώπης φέτος, όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς αναλυτές, καθώς θα μπορούσε να εκθρονίσει τον λαϊκιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν μετά από 16 χρόνια στην εξουσία.

Πρόκειται για μια κομβική στιγμή για τον Όρμπαν, τον μακροβιότερο ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους μεγαλύτερους επικριτέςτης, η πολιτική πορεία του οποίου έχει χαρακτηριστεί από οβιδιακές μεταμορφώσεις: φιλελεύθερος και σφόδρα αντισοβιετικός στις πρώτες μέρες του έως εθνικιστής φίλα προσκείμενος προς τη Ρωσία, ο οποίος εγκωμιάζεται από την παγκόσμια ακροδεξιά.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 6 το πρωί και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα). Ο Όρμπαν και ο βασικός αντίπαλός του, Πέτερ Μαγιάρ, έφτασαν σε ξεχωριστά εκλογικά τμήματα στη Βουδαπέστη σχεδόν την ίδια ώρα για να ψηφίσουν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο 62χρονος Όρμπαν δήλωσε ότι η προεκλογική εκστρατεία ήταν «μια μεγάλη εθνική στιγμή» και ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του κόμματός του Fidesz για το έργο τους.

Από την πλευρά του, ο Μαγιάρ στις δηλώσεις του είπε ότι οι εκλογές είναι «μια επιλογή μεταξύ Ανατολής ή Δύσης, προπαγάνδας ή ειλικρινούς δημόσιου διαλόγου, διαφθοράς ή καθαρής δημόσιας ζωής».

Η προσέλευση μετά τις πρώτες πέντε ώρες της ψηφοφορίας ήταν 54,14%, σύμφωνα με την Εθνική Εκλογική Υπηρεσία της χώρας. Αυτό αποτελεί ρεκόρ στην μετακομμουνιστική ιστορία της Ουγγαρίας, καθώς περίπου 997.000 περισσότεροι ψηφοφόροι είχαν ψηφίσει μέχρι τις 11 π.μ. σε σχέση με τις εκλογές του 2022.

Παγκόσμιο ενδιαφέρον

Οι εκλογές παρακολουθούνται στενά από χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, αφού ο ‘Ορμπαν κατέχει σημαίνοντα ρόλο για την ακροδεξιά λαϊκίστικη πολιτική παγκοσμίως.

Το κίνημα MAGA (“Make America Great Again” – «Κάνε την Αμερική Ξανά Μεγάλη») του Τραμπ είναι μεταξύ εκείνων που βλέπουν την κυβέρνηση Όρμπαν και το Fidesz ως λαμπρά παραδείγματα συντηρητικής πολιτικής στην πράξη, ενάντια στην παγκοσμιοποίηση.

Κατά τη διάρκεια των 16 ετών που βρίσκεται στην εξουσία, ο Όρμπαν έχει επιβάλλει σκληρή καταστολή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης, έχει υπονομεύσει πολλούς από τους θεσμούς της Ουγγαρίας, ενώ παράλληλα έχει κατηγορηθεί ότι κατηύθυνε μεγάλα χρηματικά ποσά προς μια επιχειρηματική ελίτ που τον στηρίζει. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, έχει προκαλέσει σοβαρές εντάσεις στη σχέση της χώρας του με την ΕΕ, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα βέτο για να εμποδίσει σημαντικές αποφάσεις των 27. Πιο πρόσφατα, μπλόκαρε ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Σοβαρός αντίπαλος

Μετά τη νίκη του σε τέσσερις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έχουν εμφανιστεί πλέον ενδείξεις ότι ο απόλυτος έλεγχος του Όρμπαν στην πολιτική της Ουγγαρίας μπορεί να φτάνει στο τέλος του.

Σε χρόνο ρεκόρ, ο Πέτερ Μαγιάρ αναδείχθηκε σε σοβαρό αντίπαλο του Όρμπαν. Ο 45χρονος ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Tisza, το οποίο προηγείται σε ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, διεξήγαγε μια προεκλογική εκστρατεία εστιάζοντας σε ζητήματα που επηρεάζουν τους απλούς ψηφοφόρους, όπως η άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τομείς της δημόσιας υγείας και των μεταφορών, στηλιτεύοντας παράλληλα αυτό που περιγράφει ως «αχαλίνωτη διαφθορά της κυβέρνησης».

Πρώην μέλος του Fidesz, ο Μαγιάρ αποχώρησε από το κόμμα το 2024 και ίδρυσε το Tisza. Έκτοτε, περιοδεύει ασταμάτητα στην Ουγγαρία, πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις σε πόλεις και χωριά. Κατά την προεκλογική εκστρατεία, έφτασε να επισκέπτεται έως και έξι πόλεις καθημερινά.

Το Tisza κέρδισε το 30% των ψήφων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2024 και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της κυρίαρχης, κεντροδεξιάς πολιτικής ομάδας, με ηγέτες που κυβερνούν τα 12 από τα 27 κράτη της ΕΕ.

Τα εμπόδια των εκλογών για τον Μαγιάρ

Το Tisza έχει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη μάχη. Ο Όρμπαν έχει υπό τον έλεγχό του τα δημόσια μέσα ενημέρωσης της Ουγγαρίας, ενώ και το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών μέσων τον στηρίζουν, με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη διάδοση του μηνύματός του.

Σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο που πέρασε ο Όρμπαν, το Tisza θα χρειαστεί περίπου 5% περισσότερες ψήφους από το Fidesz για να επιτύχει απλή πλειοψηφία.

Επιπλέον, εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι σε γειτονικές χώρες έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές και παραδοσιακά ψηφίζουν συντριπτικά υπέρ του κόμματος του Όρμπαν.

Πηγή: AP