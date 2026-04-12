Γιατί 7 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα σκέφτονται να αλλάξουν εργασία

Σε μια περίοδο όπου η εύρεση αλλά και η διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, τα ευρήματα της νέας έρευνας του kariera.gr, μέσω LinkedIn Polls, αναδεικνύουν τη σημαντική απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις προσδοκίες των εργαζομένων και τις πρακτικές των εργοδοτών.

Το 48% των συμμετεχόντων δηλώνει πως στην εταιρεία τους δεν γίνεται καμία απολύτως ενέργεια για τη διατήρηση των ταλέντων, ενώ το 28% αναφέρει ότι οι σχετικές υποσχέσεις παραμένουν στα λόγια χωρίς ουσιαστική εφαρμογή. Από την άλλη, μόνο το 8% δηλώνει ότι υπάρχει σαφές και οργανωμένο πλάνο διατήρησης των εργαζομένων, ενώ ένα επιπλέον 16% αναγνωρίζει την ύπαρξη σχεδιασμού, ο οποίος, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται συστηματικά.

Τι κρύβεται πίσω από την αναζήτηση αγγελιών «από περιέργεια»

Η έλλειψη αυτή αποτυπώνεται και στη συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στην αγορά εργασίας. Η αναζήτηση αγγελιών «από περιέργεια» κάθε άλλο παρά αθώα είναι, καθώς το 43% δηλώνει έτοιμο να αποχωρήσει, εφόσον προκύψει μια καλύτερη ευκαιρία, ενώ το 26% βρίσκεται ήδη σε ενεργή αναζήτηση εργασίας. Συνολικά, λοιπόν, το 69% του εργατικού δυναμικού εμφανίζεται ουσιαστικά «με το ένα πόδι στην έξοδο», ενώ το 31% παρακολουθεί την αγορά χωρίς άμεση πρόθεση αποχώρησης.

Αναλύοντας τους λόγους που οδηγούν στην αναζήτηση νέας εργασίας, η έρευνα ανατρέπει την κυρίαρχη αντίληψη ότι ο μισθός αποτελεί τον βασικό παράγοντα. Το κακό management αναδεικνύεται ως η κύρια αιτία αποχώρησης για το 29% των ερωτηθέντων, ενώ το 25% δηλώνει έλλειψη προοπτικών εξέλιξης. Παράλληλα, το 24% αναφέρει το burnout ως βασικό λόγο αποχώρησης και ενώ το 22% δεν λαμβάνει καμία αναγνώριση ή μισθολογική αύξηση.

Οι εργοδότες καλούνται να διαχειριστούν τη σύνθετη πρόκληση της αντιπρότασης, προκειμένου να διατηρήσουν ικανά στελέχη. Σε περίπτωση καλύτερης πρότασης από ανταγωνιστική εταιρεία, η πλειοψηφία των εργαζομένων (56%), δηλώνει ότι θα αξιολογήσει συνολικά την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες πέρα από τις οικονομικές απολαβές. Το 29% δηλώνει ότι θα αποχωρήσει οριστικά, έχοντας ήδη λάβει την απόφασή του, ενώ το 14% θα εξετάσει το ενδεχόμενο παραμονής, εφόσον η αντιπρόταση είναι συμφέρουσα. Μόλις το 1% δείχνει αφοσίωση που δεν κάμπτεται και δηλώνει ότι, ανεξαρτήτως αντιπρότασης, θα παρέμενε στον εργοδότη του.

Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη οι επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους, δίνοντας έμφαση στο αποτελεσματικό management και στην καλλιέργεια μιας ισχυρής εργασιακής κουλτούρας. Η επένδυση στους ανθρώπους, μέσα από ένα σαφές πλάνο ανάπτυξης και ποιοτική καθημερινή συνεργασία, δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση των ταλέντων και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχείρησης.