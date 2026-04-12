Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη να μεσολαβήσει για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν πως είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον κ. Πεζεσκιάν, ο κ. Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.