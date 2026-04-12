Καιρός: Με σκόνη και λασποβροχές η επιστροφή του Πάσχα - Στους 25 βαθμούς τα Δυτικά

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
Με αφρικανική σκόνη και ισχυρούς ανέμους θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, τις επόμενες ημέρες.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αφού ευχήθηκε για την Ανάσταση του Κυρίου, ανέβασε την πρόγνωση του καιρού του, προειδοποιώντας μάλιστα πως η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά πριν ξεκινήσει και πάλι η ψύχρα.
Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του, σε εξέλιξη είναι ήδη νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης το οποίο θα διαρκέσει έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος τις υπόλοιπες ημέρες του Πάσχα ενώ η θερμοκρασία θα «σκαρφαλώσει» έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα έως 9 μποφόρ.
Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη ωστόσο, αναμένεται να εκδηλωθούν λασποβροχές σε αρκετές περιοχές ενώ την Πέμπτη αναμένεται να «μπουν στο παιχνίδι» βοριάδες που θα φέρουν ψύχρα και αστάθεια.
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια
«Με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες η επιστροφή! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Επιπλέον η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά.
Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα. Από την Πέμπτη θα αλλάξει η κυκλοφορία. Μπαίνουν βοριάδες, φέρνουν περισσότερη ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια. Θα υποχωρήσει και η σκόνη. Προσοχή στο δρόμο».
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Πρόγνωση για τη Δευτέρα του Πάσχα 13.04.2026
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια τμήματα της χώρας.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και στα δυτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση για την Τρίτη 14.04.2026
Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία και από τα νότια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στα βόρεια.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 15.04.2026
Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.
Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Πρόγνωση για την Πέμπτη 16.04.2026
Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
