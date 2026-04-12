Καιρός: Με σκόνη και λασποβροχές η επιστροφή του Πάσχα - Στους 25 βαθμούς τα Δυτικά

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Με αφρικανική σκόνη και ισχυρούς ανέμους θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, τις επόμενες ημέρες. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αφού ευχήθηκε για την Ανάσταση του Κυρίου, ανέβασε την πρόγνωση του καιρού του, προειδοποιώντας μάλιστα πως η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά πριν ξεκινήσει και πάλι η ψύχρα. Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του, σε εξέλιξη είναι ήδη νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης το οποίο θα διαρκέσει έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος τις υπόλοιπες ημέρες του Πάσχα ενώ η θερμοκρασία θα «σκαρφαλώσει» έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα έως 9 μποφόρ. Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη ωστόσο, αναμένεται να εκδηλωθούν λασποβροχές σε αρκετές περιοχές ενώ την Πέμπτη αναμένεται να «μπουν στο παιχνίδι» βοριάδες που θα φέρουν ψύχρα και αστάθεια.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Με σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες η επιστροφή! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Επιπλέον η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά. Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα. Από την Πέμπτη θα αλλάξει η κυκλοφορία. Μπαίνουν βοριάδες, φέρνουν περισσότερη ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια. Θα υποχωρήσει και η σκόνη. Προσοχή στο δρόμο».

