Βόλος: Νεκρός ο 58χρονος που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

«Έφυγε» ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 58χρονου χειριστή βαρέων μηχανημάτων από την Πορταριά Πηλίου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά τη Μεγάλη Δευτέρα στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας στον Βόλο, όταν καταπλακώθηκε απο εκσκαφέα κατά τη μεταφορά του μηχανήματος.
Ο 58χρονος εργάτης νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.
Ο τραυματισμός του 58χρονου έγινε κατά την προσπάθεια φόρτωσης του εκσκαφέα σε όχημα μεταφοράς, με τη ράμπα να υποχωρεί και το μηχάνημα να καταπλακώνει τον άτυχο 58χρονο, προκαλώντας του σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που αποδείχθηκαν τελικά μοιραίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Καβάλα: Δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός και πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Βέλος Κορινθίας: 19χρονος ακρωτηριάστηκε από αυτοσχέδια σαΐτα
Η καρδιά του ελληνικού Πάσχα: Οβελίας, κόκκινα αυγά και οικογένεια- ΒΙΝΤΕΟ
