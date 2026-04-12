Πάσχα 2026: Το Μοναστηράκι γέμισε σούβλες και έγινε η πιο… νόστιμη τουριστική ατραξιόν της Αθήνας - ΦΩΤΟ

Ένα ιδιαίτερο γι' αυτούς σκηνικό αντίκρισαν νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, οι τουρίστες που βρέθηκαν στην Αθήνα και πέρασαν από το Μοναστηράκι.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, στην πλατεία είχαν στηθεί σούβλες με αρνιά, κοντοσούβλια, κατσίκια και κοκορέτσι και μύριζε... τσίκνα, με τους καταστηματάρχες να κερνούν τον κόσμο εδέσματα.

Αρκετοί είναι αυτοί που σταματούν και τραβούν φωτογραφίες, ενώ άλλοι ρωτούν για τη διαδικασία ή περιίμεναν τα πρώτα κρέατα που θα βγουν από τις σούβλες για να δοκιμάσουν.

Υπολογίζεται ότι σήμερα Κυριακή και αύριο, Δευτέρα του Πάσχα, θα περάσουν από τις σούβλες περισσότερα από 150 αρνιά.