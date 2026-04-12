Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο μπήκε μπροστά σε μοτοσικλετιστή, τον εκσφενδόνισε και τον παράτησε αβοήθητο

Τον οδηγό ενός αυτοκινήτου που προκάλεσε τροχαίο στην Αρτέμιδα και εγκατέλειψε αβοήθητο τον 18χρονο οδηγό της μηχανής, αναζητούν οι αρχές.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται το τροχαίο με εγκατάλειψη, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στη Λεωφόρο Καραμανλή.

Πώς έγινε το τροχαίο

Όπως φαίνεται στις εικόνες, ένα μπορντό όχημα βγήκε από το στενό της 25ης Μαρτίου και έκλεισε το ρεύμα προς Λούτσα, την ώρα που κατέβαινε τον δρόμο ένας 18χρονος με τη μοτοσικλέτα του. Ο οδηγός της μηχανής δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να πέσει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, να εκτιναχθεί και να πέσει στο οδόστρωμα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου πάτησε γκάζι και έφυγε από το σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν τον 18χρονο, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, «ευτυχώς που φορούσε κράνος, αλλιώς θα είχε σκοτωθεί!», μεταδίδει το irafina.gr.